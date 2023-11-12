Радио1
Главная / Новости / Политика/ Генерал ВСУ Марченко хочет видеть президентом Украины главкома Залужного

Генерал ВСУ Марченко хочет видеть президентом Украины главкома Залужного

12 ноября 2023, 16:08
Фото: istockphoto/JARAMA

Фото: istockphoto/JARAMA

На Украине появилась идея выдвинуть кандидатом в президенты главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. С таким предложением выступил бывший руководитель обороны Николаева, генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко.

Как передает телеграм-канал BRIEF, генерал также добавил, что в случае победы Залужного на выборах он не принял бы пост главкома вместо него, но охотно пошел бы работать к нему в команду. Телеведущая, которая брала интервью у Марченко, согласилась с ним, добавив, что Украине нужен президент-военный, «с опытом бывшего лидера Франции генерала Шарля де Голля».

Марченко выразил согласие с таким мнением, добавив, что такой президент смог бы перевести экономику страны на военные рельсы, искоренить коррупцию, которая глубоко пустила корни во всех сферах жизни на Украине, и закончить конфликт с Россией.

Читайте также:

Британские спецслужбы нашли замену Зеленскому

Азаров заявил, что Украина планомерно погружается в 1937 год

В Британии заметили, как изменилось поведение Зеленского после разгрома ВСУ
#военные
#конфликт
#президент
#пост
#страны
#интервью
#украина
Читайте нас в
Самолёт Путина во время полёта до Абу-Даби сопровождали четыре истребителя
Путин: самолёт Путина до Абу-Даби сопровождали четыре истребителя Су-35С
06 декабря 2023, 15:28

Фото: РИА Новости/РИА Новости

В ходе всего полёта до посадки в Абу-Даби самолёт, на борту которого находился Владимир Путин, сопровождали истребители Су-35С. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что сопровождали президентский самолёт четыре истребителя ВКС России. Они осуществили взлёт с оперативного аэродрома в сложных метеорологических условиях. Пилотами выступили лётчики первого класса. 

Песков также выразил благодарность государствам, над которыми осуществлялся полёт, поскольку они предоставили специальные разрешения, допускающие пересечение границ стран в воздушном пространстве. 

В ходе рабочего визита в ОАЭ Путин встретился с президентом страны Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном.

Читайте также:

Путин прибыл с рабочим визитом в Абу-Даби 

Путин: отношения России и ОАЭ вышли на беспрецедентно высокий уровень

В честь прилета Путина в ОАЭ истребители нарисовали триколор России
#владимир путин
#самолёты
#истребители
#дмитрий
Читайте нас в
Байден может забыть про переизбрание в случае краха Украины
The Hill: падение Украины подорвет шансы Байдена на переизбрание
06 декабря 2023, 15:18

Фото: iStock/ValleraTo

Падение Украины, которое может произойти без поддержи США значительно уменьшит шансы действующего американского президента Джо Байдена на переизбрание. Так пишет The Hill.
«Теперь Байден, как и Украина, оказались во власти буксующего конгресса и его внутренних распрей. Кошмарный крах еще одного американского союзника, даже если непосредственной тому причиной станут республиканцы, катастрофически подорвет шансы Байдена на переизбрание», — говорится в статье.

В материале также упоминается неудачный вывод американских войск, когда рухнул поддерживаемый США режим в Афганистане. Те события стали болезненным ударом по рейтингу действующего лидера США.

Таким образом, авторы статьи считают, что без поддержки США Украина не сможет выдержать в конфликте против России и потерпит крах. А обвинят в этом американское правительство во главе с Байденом, который активно выступает за помощь Киеву, однако обеспечить ее не может. В таком случае Байдену можно и не мечтать о переизбрании, считают журналисты.

Читайте также:

В США заметили изменения в поведении Зеленского

В Минобороны Украины заявили о наличии военного плана на 2024 год

В Евросоюзе выступили против идеи передать Украине прибыль с активов России
#сша
#помощь
#журналисты
#правительство
#украина
#режим
#байден
Читайте нас в
В Кремле рассказали о предстоящей встрече Путина с президентом Ирана
Путин и Раиси в ходе встречи 7 декабря обсудят сотрудничество и энергетику
06 декабря 2023, 15:08

Фото: РИА Новости/Александр Демьянчук

Президент России Владимир Путин проведёт встречу с главой Ирана Эбрахимом Раиси. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Иранский лидер прибудет с рабочим визитом в Москву 7 декабря. 

В ходе встречи главы государств затронут тему двустороннего сотрудничества в различных сферах, включая транспорт, энергетику, торгово-экономическую сферу. Также пройдёт обсуждение реализации совместных проектов. 

Кроме того, Путин и Раиси обсудят актуальную мировую повестку. 

Напомним, что в настоящее время Владимир Путин находится с рабочим визитом в Абу-Даби. Российский президент встретился с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. После завершения переговоров глава России отправится в Саудовскую Аравию. 

Читайте также:

Путин прибыл с рабочим визитом в Абу-Даби

Путин: отношения России и ОАЭ вышли на беспрецедентно высокий уровень

Названа дата выборов президента России
#владимир путин
#россия
#иран
#встреча
#переговоры
Читайте нас в
Великобритания ввела санкции против конструктора «Ланцетов» и комплекса «Союз»
06 декабря 2023, 15:06

Фото: iStock/AlexLMX

Всего список увеличился на 45 позиций.
ТАСС пишет, что Великобритания расширила санкционный список против России на 45 позиций. В него включили российские оборонные предприятия и иностранных поставщиков, которые занимаются экспортом комплектующих в Россию. Об этом сказано в заявлении МИД Соединенного Королевства. 

Санкции, которые запрещают въезд в страну и влекут заморозку активов в случае их обнаружения, ввели в отношении одного из
конструкторов беспилотника «Ланцет» Александра Захарова и его родственников. 

Также в список попали: главный конструктор «Союз» Мкртич Окроян, гендиректор «Союза» Василий Критский, организация «Русич» и Ян Петровский, который её возглавляет, а также четыре фирмы из ОАЭ, три гонконгские фирмы из Гонконга, турецкая и узбекская фирмы. 

Читайте также:

Минфин США внес в санкционные списки по России и Белоруссии 13 физлиц и 20 юрлиц

США расширили антироссийские санкции на три компании и три танкера

МИД Финляндии организует обучающий курс по антироссийским санкциям
#великобритания
#политика
#новости
Читайте нас в
Экс-посол Бакланов: Роль в новом миропорядке играют РФ, КНР и Саудовская Аравия
06 декабря 2023, 14:53

Фото: istockphoto.com/Ayman Hussain

Зампред совета Ассоциации российских дипломатов и экс-посол России в Саудовской Аравии Андрей Бакланов высказал мнение о том, что в создании нового мирового порядка сейчас играют основную роль Россия, Китай и Саудовская Аравия.
«Сейчас от того, как будет происходить отладка новых направлений нашего взаимодействия, и будет предопределено дальнейшее развитие того, что мы называем новый международно-политический и финансово-экономический порядок. Его надо создавать. Он сам по себе не сформируется», — заявил в беседе с «Царьградом» Бакланов.

Он напомнил, что 1970-80-е годы установить новые «правила игры» в мире уже пытались, однако тогда Западу удалось перехватить инициативу.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что обсудит с главой ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном ситуацию в Палестине и на Украине.

«Путин заявил, что обсудит с президентом ОАЭ ситуацию в горячих точках, в том числе в Палестине и на Украине», — приводит argumenti.ru соответствующее сообщение ТАСС.

Читайте также:

В честь прилета Путина в ОАЭ истребители нарисовали триколор России

Путин: отношения России и ОАЭ вышли на беспрецедентно высокий уровень

Путин прибыл с рабочим визитом в Абу-Даби
#владимир путин
#страны
#политика
#россия
Читайте нас в
Дума приняла закон о праве президента управлять имуществом недружественных стран
ГД приняла закон о праве президента управлять имуществом недружественных стран
06 декабря 2023, 14:49

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

Госдума приняла закон о праве президента России вводить временное управление имуществом лиц из недружественных стран.
Отмечается, что изменения коснулись федерального закона «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств». 

Таким образом, глава государства получает право на установление особого порядка для сделок российских граждан и юридических лиц с гражданами и компаниями из недружественных стран либо контролируемых недружественными государствами. Президент сможет вводить временное управление в отношении любых видов имущества, ценных бумаг, долей в уставных капиталах российских юридических лиц, имущественных прав, находящихся в России, но принадлежащих представителям недружественных государств.  

Введённые меры будут применяться к правоотношениям, возникшим с начала спецоперации на Украине, 24 февраля 2022 года. 

Читайте также:

В Госдуме назвали главную угрозу для человечества

Дума приняла поправку об обязательном уроке труда в школах и запрете мобильных

В Госдуме одобрили закон о социальных банковских вкладах
#госдума
#президент
#изменения
#меры
#право
Читайте нас в
Мужчина открыл стрельбу из окна дома в Рязанской области, убит полицейский
06 декабря 2023, 14:49

Фото: iStock/Fedorovekb

В Рязанской области мужчина открыл стрельбу из окна дома, который находится на трассе М-5, увив одного сотрудника полиции. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Согласно сообщению, 47-летний мужчина вдруг начал стрелять из ружья из окна второго этажа многоквартирного дома, стоящего возле трассы М-5. Движение автомобилей было оперативно остановлено. Однако стрелок ранил одного из сотрудников полиции. Он погиб на месте. Больше никто не пострадал.

Было принято брать стрелка штурмом. Сопротивления он оказать не успел, его взяли живым. Его уже везут на допрос. Мотивы такого поступка пока не известны.

Ранее неизвестный с ножом напал на прохожих неподалёку от Эйфелевой башни в Париже. Пападавший, который перед задержанием кричал «Аллах Акбар!», является гражданином и уроженцем Франции. Ему около 25 лет, он был известен приверженностью радикальному исламизму и психическими расстройствами.

Читайте также:

Приморских спецназовцев заподозрили в разбое

Начальника штаба СОБР «Рысь» задержали по делу о банде из 1990-х

В Новгородской области мужчина жил в коллекторе, чтобы не платить алименты
#движение
#трассы
#мужчина
#дома
Читайте нас в
В честь прилета Путина в ОАЭ истребители нарисовали триколор России
06 декабря 2023, 14:37

Фото: сайт Кремля

Российский триколор в небе над Абу-Даби появился в честь прибытия в страну президента Владимира Путина.
Когда российский лидер приехал во дворец на переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, арабские истребители распылили краски в цветах российского флага. 
 
Владимира Путина приветствовали залпами артиллерии, а дорогу кортежа российского лидера обрамляли верблюды и кавалерия. 

Прежде сообщалось, что в ОАЭ начались переговоры Владимира Путина и главы арабского государства. Лидеры стран поприветствовали друг друга и отметили продолжающийся рост и укрепление двусторонних отношений. Одной из тем переговоров станет эскалация конфликта Палестины и Израиля, а также СВО на территории Украины. 

Читайте также:

Путин: отношения России и ОАЭ вышли на беспрецедентно высокий уровень

В Кремле прокомментировали призывы генерала США Милли «резать глотки русским»

Путин прибыл с рабочим визитом в Абу-Даби


 
#отношения
#сво
#путин
#истребители
#переговоры
Читайте нас в
В США заметили изменения в поведении Зеленского
Дэвис: Зеленский потерял уверенность из-за провала ВСУ и огромных потерь
06 декабря 2023, 14:29

Фото: РИА Новости / Алексей Витвицкий

Президент Украины Владимир Зеленский потерял уверенность в конфликте с Россией из-за провалов Вооружённых сил Украины и огромных потерь. Об этом заявил американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале.

«Вы можете видеть в его взгляде, в нем нет уверенности. Нет даже веры в то, что он говорит своим солдатам», – обратил внимание Дэвис.
По словам экс-подполковника, печальная ситуация для ВСУ из-за неудач на поле боя и большого количества погибших сильно повлияла на украинского лидера, а лучше она не станет, так как РФ продолжает улучшать свой военный потенциал и увеличивать свою мощь.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что армия Украины с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 6 ноября оборонное ведомство сообщило, что всего с начала проведения спецоперации на Украине уничтожили 525 самолетов, 8669 БПЛА, 254 вертолета, более 400 ЗРК, свыше 13 000 танков и других боевых бронированных машин.

Читайте также: 
Министр обороны ФРГ Писториус: Германия не является союзником Украины

«Грандиозный скандал»: В Киеве рассказали о связях Зеленского с ХАМАС

Депутат Рады Устинова раскрыла, почему Зеленский отказался выступать в США

#президент
#youtube
#владимир зеленский
#всу
#рф
Читайте нас в
Достижения.рф