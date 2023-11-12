Фото: istockphoto/JARAMA
На Украине появилась идея выдвинуть кандидатом в президенты главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. С таким предложением выступил бывший руководитель обороны Николаева, генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко.
Марченко выразил согласие с таким мнением, добавив, что такой президент смог бы перевести экономику страны на военные рельсы, искоренить коррупцию, которая глубоко пустила корни во всех сферах жизни на Украине, и закончить конфликт с Россией.
Читайте также:
Британские спецслужбы нашли замену Зеленскому
Азаров заявил, что Украина планомерно погружается в 1937 год
В Британии заметили, как изменилось поведение Зеленского после разгрома ВСУ
Александр Бойцов