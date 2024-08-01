Генпрокуратура признала деятельность ряда иностранных НПО нежелательной в РФ

Фото: istockphoto/Zerbor
Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность на территории России двух немецких и двух чешских неправительственных организаций (НПО). Эти НПО имеют отношение к главе фонда «Русь Сидящая»* Ольге Романовой**.
В пресс-службе надзорного ведомства перечислили эти организации. Это Za vaši a naši svobodu, z. s. и Kulturus, z. s. (Чешская Республика), а также Russland hinter gittern e.V. и MRR-Fund gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt)** (ФРГ). В Генпрокуратуре подчеркнули, что все эти НПО функционируют под общим руководством.
Указанные организации распространяют материалы, дискредитирующие действия органов государственной власти и Вооруженных сил России, проводят антироссийские мероприятия, в которых участвуют члены иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ. Za vaši a naši svobodu, z. s., кроме того, регулярно оказывает материальную помощь ВСУ.
Читайте также:
Генпрокуратура признала The Moscow Times*** нежелательной организацией
ГД одобрила проект признания нежелательными любые зарубежные организации
В Госдуме предложили признать деятельность Фонда Клуни нежелательной в России
* Выполняет функции иноагента в РФ
** Признана иноагентом в РФ
*** Деятельность организации признана нежелательной в РФ
Александр Бойцов