ГД одобрила проект признания нежелательными любые зарубежные организации

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Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому теперь можно будет признавать нежелательными в России любые иностранные организации, даже те, чьими учредителями являются зарубежные госорганы.
«Организации, созданные госструктурами из США, Британии, других европейских стран, ведут деятельность, направленную против России. Остановить их — вопрос безопасности, защиты интересов наших граждан», — пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Этот документ внесли в Госдуму еще в феврале. Инициаторами стали депутаты во главе с председателем думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.
Таким образом, изменения коснутся целого ряда имеющихся законов, в том числе закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ».
Благодаря новым нормам, можно будет признавать нежелательной в РФ деятельность любых иностранных организаций.
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