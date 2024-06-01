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Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России рассмотрит возможность признания нежелательной деятельности американского Фонда Клуни. Об этом заявил глава комиссии Василий Пискарёв в Telegram-канале.
Накануне «Фонд Клуни за справедливость», учреждённый голливудским актёром Джорджем Клуни и его супругой Амаль, объявил о намерении добиваться от стран Евросоюза и от Международного уголовного суда ареста российских журналистов. Речь идёт о сотрудниках СМИ, находящихся за пределами России, но освещающих события на Украине в пророссийском ключе.
Пискарёв подчеркнул, что поджигателей войны следует искать не в российских редакциях, а за океаном. В Соединённых Штатах не довольны влиянием российских СМИ, которые заблокированы и обложены санкциями, но всё же умудряются распространять информацию, противоположную американской точке зрения.
Он добавил, что США, поощряющие украинские удары по России, являются настоящей угрозой, а не российские журналисты.
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Пискарёв подчеркнул, что поджигателей войны следует искать не в российских редакциях, а за океаном. В Соединённых Штатах не довольны влиянием российских СМИ, которые заблокированы и обложены санкциями, но всё же умудряются распространять информацию, противоположную американской точке зрения.
Он добавил, что США, поощряющие украинские удары по России, являются настоящей угрозой, а не российские журналисты.
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Анастасия Чинкова