Генпрокуратура признала Йельский университет* нежелательной организацией
Генпрокуратура России признала американский YALE UNIVERSITY (Йельский университет)* нежелательной организацией. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что на базе самого известного учебного заведения США действует Школа международных отношений, которая фактически занимается обучением оппозиционных лидеров иностранных государств.
В ведомстве подчеркнули, что причиной введения такого статуса стала деятельность вуза, направленная на нарушение территориальной целостности России, международную блокаду государства, подрыв его экономичских основ, дестабилизацию социально-экономической и политической обстановки в стране.
После признания университета нежелательной организацией любое сотрудничество с ним приведёт к уголовной ответственности, а распространение его материалов – к административным протоколам. При совершении более двух административных нарушений может последовать возбуждение уголовного дела.
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