Верховный суд ликвидировал оппозиционную партию, выдвигавшую Собчак в президенты
Верховный суд России по иску Минюста ликвидировал оппозиционную партию «Гражданская инициатива». В 2018 году в выборах президента от партии участвовала Ксения Собчак, а в 2024-м партия выдвинула кандидатуру Бориса Надеждина.
В соответствии с решением суда, ликвидации подлежат сама партия, её региональные отделения и иные структурные подразделения. Партию возглавлял первый министр экономики современной России Андрей Нечаев, уточняет РБК.
Теперь представители «Гражданской инициативы» собираются обжаловать решение суда.
В своём иске Минюст РФ обратил внимание на несоблюдение требований статьи федерального закона о политических партиях, согласно которой партия должна выдвигать кандидатов и добиваться их регистрации на президентских, думских, губернаторских и местных выборах. Если же партия в течение семи лет подряд не участвует в выборах, то она подлежит ликвидации.
Партию «Гражданская инициатива» зарегистрировали в 2013 году. Её последняя крупная предвыборная кампания состоялась в 2018 году, когда кандидатом была выдвинута журналистка Ксения Собчак. Она заняла четвёртое место по итогам голосования, набрав чуть больше миллиона голосов. В 2024 году от партии баллотировался оппозиционный политик Борис Надеждин, однако он не был допущен до выборов.
Читайте также: