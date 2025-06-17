Верховный суд ликвидировал оппозиционную партию, выдвигавшую Собчак в президенты

17 июня 2025, 13:37

Верховный суд ликвидировал партию «Гражданская инициатива»

Фото: iStock/sabthai

Верховный суд России по иску Минюста ликвидировал оппозиционную партию «Гражданская инициатива». В 2018 году в выборах президента от партии участвовала Ксения Собчак, а в 2024-м партия выдвинула кандидатуру Бориса Надеждина.