На лидера скандальной российской группы завели дело о дискредитации армии
Лидера российской дэткор-группы Slaughter to Prevail Александра Шиколая обвинили в дискредитации армии. Об этом сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на свой источник.
Нагатинский районный суд Москвы рассмотрит административный протокол на артиста, который составили сотрудники Центра «Э» по борьбе с экстремизмом. При этом в материалах дела нет пояснений, что именно посчитали дискредитацией.
Предполагается, что причина кроется в видеозаписи от 2023 года «Александр Шиколай о мобилизации в России». К слову, этой весной фронтмена и его команду задерживали за несогласованные съемки клипа на песню Rodina в Подмосковье.
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