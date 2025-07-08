На лидера скандальной российской группы завели дело о дискредитации армии

На лидера группы Slaughter to Prevail Шиколая завели дело за дискредитацию армии
Александр Шиколай (Фото: Телеграм/alexterribleofficial)

Лидера российской дэткор-группы Slaughter to Prevail Александра Шиколая обвинили в дискредитации армии. Об этом сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на свой источник.



Нагатинский районный суд Москвы рассмотрит административный протокол на артиста, который составили сотрудники Центра «Э» по борьбе с экстремизмом. При этом в материалах дела нет пояснений, что именно посчитали дискредитацией.

Предполагается, что причина кроется в видеозаписи от 2023 года «Александр Шиколай о мобилизации в России». К слову, этой весной фронтмена и его команду задерживали за несогласованные съемки клипа на песню Rodina в Подмосковье.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0