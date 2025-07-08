На лидера скандальной российской группы завели дело о дискредитации армии

08 июля 2025, 16:03

На лидера группы Slaughter to Prevail Шиколая завели дело за дискредитацию армии

Александр Шиколай (Фото: Телеграм/alexterribleofficial)

Лидера российской дэткор-группы Slaughter to Prevail Александра Шиколая обвинили в дискредитации армии. Об этом сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на свой источник.