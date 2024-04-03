Генпрокуратура РФ направила запросы США и ФРГ по делу о «Северных потоках»

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Генеральная прокуратура Российской Федерации направила запросы по поводу расследования террористических актов на «Северных потоках» в компетентные органы четырёх стран. Соответствующие документы получили ведомства США, Германии, Франции и Кипра.
Российская сторона рассчитывает на то, что иностранные ведомства предоставят доказательства, требующиеся для разбирательства, а также обеспечат неотвратимость наказания за совершенный теракт.
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