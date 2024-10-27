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Генсек ООН отметил важность саммита в Казани для решения глобальных проблем

27 октября 2024, 14:21
Антониу Гутерреш (Фото: сайт Кремля)

Антониу Гутерреш (Фото: сайт Кремля)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, говоря о саммите БРИКС в Казани, заявил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину о важности подобных мероприятий, где происходит единение стран, благодаря которому решаются глобальные проблемы. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.


Гутерреш добавил, что ему также удалось посетить Казанский кремль. По мнению генсека ООН, кремль является «великолепным чудом света».

Напомним, Россия стала председателем БРИКС в 2024 году. В этом же году к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Саммит глав государств-участников БРИКС проходил в Казани с 22 по 24 октября. Главная тема встречи — «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности».

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#россия
#кремль
#саммит
#оон
#казань
Стояногло обвинил Санду в введении антироссийских санкций
27 октября 2024, 13:32

Фото: istockphoto/Mihrzn

Кандидат в президенты Республики Молдова Александр Стояногло обвинил действующего лидера страны Майу Санду в введении антироссийских санкций.
«Проще всего оправдывать некомпетентность войной на территории Украины. Вы называете Россию агрессором, но при этом сохранили дипломатические отношения, включая закупку газа, одновременно присоединившись к санкциям против России. Вы не сделали ничего…» — сказал Стояногло Санду во время дебатов.
Санду же парировала тем, что Молдове пришлось согласиться на ограничительные меры против РФ, чтобы Запад не ввел санкции против республики.

Недружественные к РФ страны стали вводить санкции на фоне спецоперации в Донбассе. Фактически, российской стороне объявили экономическую войну, пытаясь «продавить» ее экономику.

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#мир
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Лукашенко раскрыл, как Зеленский относится к потерям на фронте
Лукашенко заявил, что Зеленскому не жалко украинцев из-за его амбиций
27 октября 2024, 12:57

Александр Лукашенко (фото: сайт Кремля)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимиру Зеленскому не жалко украинцев, так как возымели место его амбиции. Об этом он рассказал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину на полях саммита БРИКС в Казани. По его словам, завершение конфликта сейчас зависит уже больше не от Запада, а от самого Зеленского.
«Ему плевать на это (народ Украины — прим.ред.), исходя из его поведения. Видимо, амбиции возымели место. Но это не место для амбиций. Поэтому действительно - не жалко», — пояснил он.
Лукашенко отметил, что завершение конфликта сейчас в руках Зеленского, так как Запад хочет мира, но не может надавить на украинского лидера.
«Недавно, встречаясь с представителями Запада, я понял, что они хотят мира, но они не могут надавить на Зеленского. Потому что было обещано, что давления не будет, будет всяческая поддержка», — сказал белорусский президент.
Он добавил, что ситуация на фронте меняется каждый день, и «сегодня — серьезно в пользу россии». В Курской области, по его информации, погибло очень много украинцев.
«И россиянам, конечно, непросто. Убиваем друг друга ни к чему. А на основной линии фронта подвижки очень серьезные», — подчеркнул Лукашенко.
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Стала известна цель израильского авиаудара по Ирану
NYT: Израиль уничтожил системы ПВО вокруг главных энергообъектов Ирана
27 октября 2024, 12:23

Фото: iStock/e-crow

Израиль в результате авиаудара в ночь с 25 на 26 октября уничтожил системы ПВО вокруг главных энергообъектов Ирана. Об этом сообщает американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на иранские и израильские источники. По их словам, уничтожение комплексов противоракетной обороны вызвало серьезное беспокойство Тегерана.
Собеседники газеты отметили, что израильский авиаудар поразил комплексы ПВО у нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов, газового месторождения и порта на юге Ирана. При этом Тегеран сам подтверждал, что от обстрела погибли четверо военных, служащих на объектах ПВО.

Издание также передает слова источников в Иране, которые говорят о тревоге в руководстве страны из-за результатов израильской атаки, так как критически важные энергетические и экономические центры оказались беззащитны для авиаударов Израиля в будущем.
«Израиль посылает нам четкий сигнал. Это может иметь очень серьезные экономические последствия для Ирана, и теперь, когда мы понимаем ставки, нам нужно действовать мудро и не продолжать напряженность», — приводят заявление эксперта по нефтегазовой промышленности Ирана и члена Ирано-иракской торговой палаты Хамида Хоссейни.
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#сша
#израиль
#пво
#иран
#атака
#удар
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В Сербии заявили, что никогда не присоединятся к НАТО
Министр Попович: Сербия помнит бомбардировки НАТО и никогда не вступит в блок
27 октября 2024, 11:57

Фото: iStock/rarrarorro

Сербия помнит бомбардировки НАТО в 1999 году и их последствия, потому никогда не присоединится к военному блоку, заявил министр по вопросам международного экономического сотрудничества в правительстве Сербии Ненад Попович в беседе с ТАСС. По его словам, сербы будут проводить свободную и независимую политику.
Попович пояснил, что жители Сербии помнят о жертвах бомбардировок НАТО, случившихся 25 лет назад, помнят полностью разрушенный Белград.
«И после этого, тоже вас заверяю, никогда Сербия не будет членом НАТО. Мы проводим независимую и свободную политику», — подчеркнул он.
Министр добавил, что несмотря на тесные связи с Европой, Сербия хочет сотрудничать и с другими странами и объединениями — «с Китаем, Россией, Южной Африкой, ОАЭ, Саудовской Аравией и другими».

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#вучич
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Палестина поддержала предложение Путина расширить ближневосточный «квартет»
27 октября 2024, 11:50

Фото: iStock/Artaxerxes Longhand

Палестина поддерживает предложение президента России Владимира Путина расширить ближневосточный «квартет» для урегулирования палестино-израильского конфликта. Об этом заявил советник палестинского президента Махмуд аль-Хабаш в беседе с РИА Новости. По его словам, настало время уменьшить американскую исключительность в этом вопросе и восстановить политический баланс.
Ближневосточным «квартетом» раньше называли объединение ЕС, России, США и ООН, которое в данный момент не действует.
«Мы всем сердцем поддерживаем предложение президента Путина о расширении «квартета», поскольку это укрепило бы его роль в стремлении к полному и всеобъемлющему миру в регионе путем прекращения израильской оккупации земель Государства Палестина и провозглашения независимости этого государства», — пояснил аль-Хабаш.
Советник отметил, что присоединение других стран к этому объединению поможет избавиться от претензий США на монополистскую роль посредника в разрешении конфликта на Ближнем Востоке.
«Необходимо восстановить баланс в политическом процессе за счет уменьшения американской исключительности и вступления в него других стран», — подчеркнул Махмуд аль-Хабаш.
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#заседание
#оон
#ес
#сша
#россия
#палестина
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Глава ЦИК Грузии назвал победителя на парламентских выборах
Глава ЦИК Каландаришвили: «Грузинская мечта» победила на выборах с 54% голосов
27 октября 2024, 11:31

Фото: iStock/Alfonso Sangiao

Глава ЦИК Грузии Гиоргий Каландаришвили озвучил итоги парламентских выборов — победу одержала партия «Грузинская мечта» с 54,08% голосов. Результаты обнародовали на сайте телеканала Рустави 2. Отмечается, что также барьер в 5% для прохода в парламент преодолели еще четыре партии.
По информации телеканала, вместе с «Грузинской мечтой», получившей большинство мандатов, в парламент прошли «Коалиция за перемены» с 10,92% голосов, «Единое национальной движение» — 10,12%, «Сильная Грузия» — 8,72% и партия «За Грузию» — 7,76%.

Каландаришвили подчеркнул, что результаты голосования основаны на данных с 3100 участков из 3111, остались лишь несколько зарубежных участков голосования.
«Мы говорили обществу, что эти выборы приравнены к референдуму, этот посыл точно дошел до избирателей, и с этим связана беспрецедентная явка на парламентских выборах», — прокомментировал итоги голосования премьер Грузии Ираклий Кобахидзе.
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#итоги
#грузия
#партия
#явка
#парламент
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Глава Бундесбанка сделал дерзкое заявление о России
Глава Бундесбанка Нагель назвал насмешкой предложения России о сотрудничестве
27 октября 2024, 10:57

Фото: iStock/Ruma Aktar

Глава Бундесбанка Йоахим Нагель назвал насмешкой предложения России о сотрудничестве. Об этом сообщает Bloomberg.
Нагель призвал не забывать, c чего начался экономический спад Германии в 2022 году. По его словам, «все знают причину, по которой это произошло».

Уточняется, что глава Бундесбанка связал экономические проблемы Германии с конфликтом на Украине, а также назвал предложения Москвы о сотрудничестве недопустимыми. Нагель отметил, что его «сводят с ума» слова российского коллеги по «Большой двадцатке» о международном сотрудничестве.

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#россия
#германия
#сотрудничество
#спецоперация
#украина
#кризис
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Стало известно, кто несет ответственность за православный раскол на Украине
Посол РФ Аскальдович: США несут ответственность за раскол православия на Украине
27 октября 2024, 10:14

Фото: istockphoto/Popescu Marius

Вашингтон, который давно планировал ликвидацию канонического православия в украинской республике, а также Константинопольского патриархата несет основную ответственность за раскол православия на Украине. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на посла российского МИДа Геннадия Аскальдовича.
«Именно при их негласной закулисной поддержке и давлении Константинопольский патриархат (Фанар) всячески содействовал созданию раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ — прим. ред.) и предоставил ей «томос» (указ — прим. ред.) об автокефалии. На Вашингтоне и Фанаре лежит основная доля ответственности за православный раскол на Украине», — прокомментировал дипломат.
Собеседник резюмировал, что недружественные к РФ страны хотели бы запретить все, что относится к Русскому миру и не вмешиваются, пока Киев устраивает гонения на украинское православие.

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#мир
#украина
#россия
#православие
#церковь
#новости
#религия
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В США заявили о беспокойстве Пентагона насчет контактов Путина и Маска
Глава NASA Нельсон: в Пентагоне беспокоятся о разговорах Путина с Маском
27 октября 2024, 09:04

Фото: iStock/icholakov

В Пентагоне беспокоятся о возможных контактах американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска и президента России Владимира Путина. Об этом заявил глава NASA Билл Нельсон в разговоре с Semafor.
По его словам, данную информацию необходимо расследовать. Нельсон отметил, что если сообщения о «многочисленных» разговорах главы российского государства и американского бизнесмена подтвердятся, то это вызовет беспокойство у NASA, Пентагона и некоторых спецслужб.

Ранее в Белом доме сообщили, что администрация Соединенных Штатов не имеет информации о том, что Илон Маск контактировал с лидером РФ Владимиром Путиным. Примечательно, что глава компании SpaceX неоднократно выступал за скорейшие переговоры с Путиным касательно украинского конфликта.

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#сша
#владимир путин
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