Генсек ООН отметил важность саммита в Казани для решения глобальных проблем

Антониу Гутерреш (Фото: сайт Кремля)
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, говоря о саммите БРИКС в Казани, заявил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину о важности подобных мероприятий, где происходит единение стран, благодаря которому решаются глобальные проблемы. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.
Гутерреш добавил, что ему также удалось посетить Казанский кремль. По мнению генсека ООН, кремль является «великолепным чудом света».
Напомним, Россия стала председателем БРИКС в 2024 году. В этом же году к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Саммит глав государств-участников БРИКС проходил в Казани с 22 по 24 октября. Главная тема встречи — «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности».
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Екатерина Коршунова