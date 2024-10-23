Генсек ООН Антониу Гутерриш прибыл на саммит БРИКС в Казань

Фото: Сайт Кремля
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в Казань для участия в XVI саммите БРИКС.
Его встретил в международном аэропорту «Казань» председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин, сообщает Telegram-канал Госсовета республики.
Гутерриш планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным вопрос урегулирования украинского кризиса. Как отметил официальный представитель ООН Фархан Хак, генсек ООН намерен подтвердить свою приверженность урегулированию конфликта на основании Устава ООН и международного права.
Саммит БРИКС в Казани начался 22 октября. Главная тема заседания стран-участниц — «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности».
Ранее сообщалось, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время саммита БРИКС в Казани хочет провести несколько двусторонних встреч с лидерами стран-участниц, чтобы, в том числе, обсудить тему войны в секторе Газа. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак. С кем именно у Гутерриша запланированы встречи он уточнять не стал.
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Гутерриш планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным вопрос урегулирования украинского кризиса. Как отметил официальный представитель ООН Фархан Хак, генсек ООН намерен подтвердить свою приверженность урегулированию конфликта на основании Устава ООН и международного права.
Саммит БРИКС в Казани начался 22 октября. Главная тема заседания стран-участниц — «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности».
Ранее сообщалось, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время саммита БРИКС в Казани хочет провести несколько двусторонних встреч с лидерами стран-участниц, чтобы, в том числе, обсудить тему войны в секторе Газа. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак. С кем именно у Гутерриша запланированы встречи он уточнять не стал.
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Елена Перлова