Генсек ООН Гутерреш обсудит войну в Газе на саммите БРИКС в Казани

Антониу Гутерреш (фото: сайт Кремля)
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время саммита БРИКС в Казани хочет провести несколько двусторонних встреч с лидерами стран-участниц, чтобы, в том числе, обсудить тему войны в секторе Газа. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак. С кем именно у Гутерреша запланированы встречи он уточнять не стал.
«Да, конечно», — ответил Хак на вопрос журналистов, обсудит ли генсек ООН войну в Газе на саммите БРИКС.Ранее сообщалось, что МИД Украины посчитал неправильным решение генсека ООН посетить саммит БРИКС, когда до этого он отказался ехать на первый глобальный мирный саммит в Швейцарии. Киев добавил, что Гуттереш не помогает миру и подрывает репутацию ООН.
Напомним, саммит БРИКС начался сегодня и продлится до 24 октября. БРИКС — объединение государств, которое создали в 2006 году РФ, КНР, Бразилия и Индия. В этом году членами стали Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Эфиопия и Египет. ЮАР находится в БРИКС с 2011 года.
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