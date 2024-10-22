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Генсек ООН Гутерреш обсудит войну в Газе на саммите БРИКС в Казани

22 октября 2024, 21:55
Антониу Гутерреш (фото: сайт Кремля)

Антониу Гутерреш (фото: сайт Кремля)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время саммита БРИКС в Казани хочет провести несколько двусторонних встреч с лидерами стран-участниц, чтобы, в том числе, обсудить тему войны в секторе Газа. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак. С кем именно у Гутерреша запланированы встречи он уточнять не стал.
«Да, конечно», — ответил Хак на вопрос журналистов, обсудит ли генсек ООН войну в Газе на саммите БРИКС.
Ранее сообщалось, что МИД Украины посчитал неправильным решение генсека ООН посетить саммит БРИКС, когда до этого он отказался ехать на первый глобальный мирный саммит в Швейцарии. Киев добавил, что Гуттереш не помогает миру и подрывает репутацию ООН.



Напомним, саммит БРИКС начался сегодня и продлится до 24 октября. БРИКС — объединение государств, которое создали в 2006 году РФ, КНР, Бразилия и Индия. В этом году членами стали Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Эфиопия и Египет. ЮАР находится в БРИКС с 2011 года.

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В Киеве назвали главное условие для мирных инициатив по Украине
Ермак: Киев готов к любым мирным инициативам, где прописана целостность Украины
22 октября 2024, 21:47

Андрей Ермак

Киев готов рассмотреть любые мирные инициативы, если в них прописана целостность Украины, нерушимость границ и суверенитет страны. Об этом заявил глава офиса Зеленского Андрей Ермак в колонке для шведоязычной газеты Финляндии Hufvudstadsbladet. По его словам, украинская власть не согласится ни с какими изменениями, которые угрожают самому существованию страны.
«Мы готовы обсудить все варианты корректировки нашего предложения при условии, что они будут соответствовать международному праву, а также поддерживать территориальную целостность Украины, нерушимость границ и полный суверенитет страны», — заявил он.
Ермак также призвал союзников с Запада активно участвовать в создании «рамок для установления мира», напомнив, что главное условие на переговорах — украинская «формула мира».

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На саммите БРИКС в Казани проходит первый неформальный обед глав делегаций
22 октября 2024, 21:20

Фото: istockphoto/chrisman

Первый неформальный обед глав делегаций стран-участниц объединения БРИКС начался на саммите в Казани. Мероприятие проходит в ратуше, где в XIX встречалось дворянство, проводились балы, а также благотворительные вечера.
Перед началом обеда российский лидер Владимир Путин лично поприветствовал делегации всех государств на правах председателя. Во время переговоров с главой ЮАР Сирилом Рамафосой Путин подчеркивал, что вечерние мероприятия будут «церемонией открытия» саммита БРИКС в столице Татарстана.

Саммит БРИКС проходит до 24 октября. Эксперты уже выразили мнение, что коллективный Запад не смог изолировать Россию, и мероприятие является лучшим тому подтверждением.

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#казань
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Стало известно, о чем Моди рассказал Путину
МИД Индии: Моди сообщил Путину о своих переговорах на Украине
22 октября 2024, 20:12

Нарендра Моди и Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил президенту России Владимиру Путину о своем визите на Украину и готовности помочь с мирными переговорами. Об этом заявил заместитель главы индийского МИД Викрам Мисри, передает ТАСС. Моди также призвал к диалогу и дипломатии.
«Премьер-министр повторил, что диалог и дипломатия являются путем к урегулированию конфликта», — отметил Мисри.
Заместитель министра добавил, что Индия готова внести свою лепту в разрешение украинского конфликта.

Ранее сообщалось, что Путин на встрече с Моди забыл про переводчика, а после сказал, что из-за уровня отношений с премьером Индии, подумал, будто тот понимает его без переводчика. Моди оценил шутку, и оба лидера посмеялись.

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«Объединяй и процветай»: на Западе оценили саммит БРИКС в Казани
Журналист Чей Боуз: саммит БРИКС в Казани является символом начала новой эпохи
22 октября 2024, 20:01

Фото: istockphoto/chrisman

Саммит объединения БРИКС в Казани, который проходит до 24 октября, являет собой символ начала новой эпохи, пишет в соцсети журналист из Ирландии Чей Боуз.
«Эпоха «Разделяй и властвуй» завершается. Наступает эпоха «Объединяй и процветай», — сказано в публикации.
Боуз подчеркнул, что Казань собрала десятки руководителей государств и делегатов для обсуждения благополучия, партнерства и мира.

Ранее журналисты телеканала CNN подчеркивали, что президент России Владимир Путин не является одиноким, как того хотел Запад. Обозреватели также отмечали, присутствие лидеров на саммите БРИКС показало, что за РФ находится целая коалиция союзников.

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Зеленский подписал указ о ликвидации всех медкомиссий на Украине до конца 2024
22 октября 2024, 19:26

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский подписал указ о ликвидации всех медико-социальных экспертных комиссий на Украине до конца 2024 года. Соответствующий документ опубликовали на сайте украинского лидера.
Подписав указ, Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины от 22 октября 2024 года, направленное, согласно заявлению, на борьбу с коррупцией и нарушениями при получении инвалидности среди чиновников.

Отмечается, что украинские власти должны разработать законопроект о внесении изменений в работу медкомиссий, предусмотрев полную ликвидацию МСЭК. Кроме того, в решении сказано, что за 3 месяца нужно перепроверить все постановления инвалидности, выданные чиновникам.

Ранее сообщалось, что после скандала с фальшивыми инвалидностями у прокуроров и государственных чиновников подал в отставку генеральный прокурор Украины Андрей Костин, занимавший эту должность с июля 2022 года. По его словам, нужно отменить все поддельные постановления об инвалидности, а ответственные должны понести персональную политическую ответственность.

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#инвалиды
#чиновники
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В Израиле признали, что беспилотник «Хезболлы» попал в окно спальни Нетаньяху
Kan: беспилотник «Хезболлы» напрямую поразил резиденцию Нетаньяху
22 октября 2024, 19:05

Биньямин Нетаньяху (Фото: сайт Кремля)

Беспилотник, запущенный 19 октября шиитской организацией «Хезболлах» по резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, повредил окно спальни в его доме. Об этом сообщает гостелерадиокомпания Kan.
Уточняется, что ущерб причинен незначительный. Согласно информации источника, это может быть связано с тем, что окна в резиденции Нетаньяху были бронированные.

Отмечается, что все три дрона, запущенные «Хезболлах» были нацелены на дом израильского премьер-министра в городе Кейсария, который находится между Тель-Авивом и Хайфой. До этого армия Израиля информировала, что два других БПЛА были перехвачены.

Сразу после происшествия Нетаньяху обвинил «агентов Ирана» в том, что они пытались убить его вместе с супругой.

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В США заявили о новом пакете санкций против России
Минфин США: Вашингтон через неделю введет новый пакет санкций против России
22 октября 2024, 19:05

Фото: iStock/rarrarorro

США на следующей неделе введут новый пакет санкций против России. Об этом заявила министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен, передает РИА Новости. По ее словам, ограничения затронут, в том числе, посредников в третьих странах.
«На следующей неделе мы представим сильные новые санкции, преследующие тех, кто способствует военной машине Кремля, включая посредников в третьих странах», — отметила она.
Йеллен также добавила, что Вашингтон продолжит борьбу с теми, кто пытается обойти антироссийские санкции.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что США следует подумать о том, что их же антироссийские санкции негативно отражаются на долларе, а Вашингтон портит отношения с Пекином.

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Генпрокурор Украины подал в отставку после скандала с фальшивыми инвалидностями
22 октября 2024, 18:41

Фото: РИА Новости/Стрингер

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин, занимавший эту должность с июля 2022 года, подал в отставку после скандала с фальшивыми инвалидностями у прокуроров и государственных чиновников. Об этом он написал в своем телеграм-канале. По его словам, нужно отменить все поддельные постановления об инвалидности, а ответственные должны понести персональную политическую ответственность.
«В данной ситуации считаю правильным заявить об увольнении с должности генерального прокурора», — написал он.
Ранее выяснилось, что около 50 сотрудников прокуратуры Хмельницкой области получили справки об инвалидности 2-й группы, которую им помогла оформить глава Хмельницкого областного центра медико-санитарной экспертизы Татьяна Крупа. У самой Крупы нашли более 6 млн долларов наличных, списки уклонистов и документы с фиктивными диагнозами.

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«Изолировать Россию»: Политолог рассказал о важных решениях на саммите БРИКС в Казани
Политолог Фельдман: зафиксируется, что БРИКС запрещено вводить санкции против друг друга
22 октября 2024, 17:50

Фото: istockphoto/Bet_Noire

22 октября в Казани начинается XVI саммит БРИКС. Как заявил накануне журналистам помощник президента России Юрий Ушаков, на него приедут делегации из 36 стран и от шести международных организаций. В том числе 22 главы государства и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Принимающая саммит Россия председательствует в БРИКС в четвертый раз. Ее нынешний девиз — «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности».

Ожидается, что президент России Владимир Путин проведет на полях саммита БРИКС встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Мoди, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Палестины Махмудом Аббасом и генсеком ООН Антониу Гутерришем.

Политолог, кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман в беседе с «Радио 1» сообщил, что проведение саммита в России имеет эпохальное и символическое значение.

«Это такого рода картинка, которую будут транслировать все каналы всего мира, что даст ответ на вопрос, оказались ли эффективными попытки изолировать Россию от мирового сообщества. Однозначно, нет. Потому что Казань на ближайшую неделю становится столицей мира. Сюда приезжают лидеры ключевых стран глобального Юга. Именно эти страны через 10 лет будут определять глобальность экономического порядка», — сказал политолог.

Он добавил, что от этого саммита многого ждут:

  1. Начало предметных действий в формировании дорожной карты по изменению мировой финансово-экономической системы. Создание настоящей альтернативы расчету в долларах, переход на расчет в национальной валюте.
  2. Осуждения санкций. Нормативная фиксация принципа, согласно которому страны БРИКС никогда, вне зависимости от международной политической конъектуры или по просьбе Запада, не будут вводить санкции в отношении друг друга.
  3. Это инициирование диалога о новой системе глобальной безопасности. Будет обсуждаться хорошо известная инициатива Китая, согласно которой в международной системе безопасности будущего не должно быть места альянсам, которые дружат против кого-то. По мнению Китая, дробление мира на блоки, приведет к игре с нулевой суммой, никто в этой ситуации не выигрывает. Безопасность должна быть глобальной и неделимой.

По мнению Павла Фельдмана, Турция присоединится к БРИКС, что будет уникальным примером.
«До недавнего времени Турция безуспешно стучалась в двери Евросоюза, и там ей указали на ее вторичность и незначительность относительно ее западных игроков. Турция разочаровалась, обиделась и начинает тяготеть к другому экономико-политическому полису. Но ведь Турция — это страна НАТО, мне интересно, что скажут в Брюсселе или Вашингтоне. Но Эрдоган в этом случае показывает многовекторность собственной политики», — объяснил Фельдман.

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