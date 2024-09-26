Генсек ООН: РФ и США должны вернуться к сокращению ядерных арсеналов

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Россия и США должны вернуться к сокращению ядерных арсеналов, этому примеру должны последовать и другие ядерные страны. Об этом заявил 26 сентября генсек ООН Антониу Гутерреш.
«Я также призываю Российскую Федерацию и Соединенные Штаты вернуться к процессу сокращения ядерных арсеналов», — сказал Гутерреш в ходе генассамблеи ООН.
По словам генсека, мир так и не приблизился к уничтожению ядерного оружия, несмотря на огромные «экзистенциальные риски», которые оно представляет. Теперь ООН опасается новой возможной гонки вооружений между ядерными державами.
«Мы движемся в совершенно неверном направлении», — добавил Гутерреш.
Генсек ООН обозначил, что мир должен идти по пути разоружения и нераспространения ядерной угрозы.
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Лия Мурадьян