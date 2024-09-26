Генсек ООН: РФ и США должны вернуться к сокращению ядерных арсеналов

Команда украинского лидера Владимира Зеленского не согласилась встретиться с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго. В ответ Трамп отказался от совместного интервью с Зеленским. Об этом сообщил журнал Time 26 сентября.