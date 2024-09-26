«Не вовремя»: Госдеп прокомментировал обновления ядерной доктрины России

Фото: сайт Госдепа США
Россия не вовремя и безосновательно решила обновить ядерную доктрину. Такое заявление сделал 26 августа госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью местным телеканалам.
«Изменение российской ядерной доктрины — это несвоевременно и безответственно, особенно, когда мировые лидеры собрались в Нью-Йорке на заседании Генеральной ассамблеи ООН для обсуждения кризисов», — сказал журналистам госсекретарь.
Об обновлении политики ядерного сдерживания в России ранее заявил президент Владимир Путин на совещании Совбеза. Западные и британские СМИ отреагировали на ситуацию противоположно. В Кремле сообщили, что указ об изменениях в ядерной доктрине России опубликуют по мере готовности.
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Лия Мурадьян