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«Не вовремя»: Госдеп прокомментировал обновления ядерной доктрины России

Блинкен: Россия не вовремя решила обновить ядреную доктрину
26 сентября 2024, 17:22
Фото: сайт Госдепа США

Фото: сайт Госдепа США

Россия не вовремя и безосновательно решила обновить ядерную доктрину. Такое заявление сделал 26 августа госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью местным телеканалам.


«Изменение российской ядерной доктрины — это несвоевременно и безответственно, особенно, когда мировые лидеры собрались в Нью-Йорке на заседании Генеральной ассамблеи ООН для обсуждения кризисов», — сказал журналистам госсекретарь.

Об обновлении политики ядерного сдерживания в России ранее заявил президент Владимир Путин на совещании Совбеза. Западные и британские СМИ отреагировали на ситуацию противоположно. В Кремле сообщили, что указ об изменениях в ядерной доктрине России опубликуют по мере готовности.

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Трамп: Украина бы уцелела, согласившись на любую мирную сделку
26 сентября 2024, 17:47

Фото: сайт Кремля

Украина была бы цела, если бы власти страны согласились на любую мирную сделку. Об этом заявил кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп.
Любая сделка, заключённая ещё до вооружённого конфликта, пусть даже самая неудачная и невыгодная, не привела бы к такой плачевной ситуации, в которой находится Украина сейчас, передаёт слова политика информационное агентство Associated Press (AP).

«Если бы Киев тогда согласился на плохую сделку, то сейчас дела бы обстояли гораздо лучше», — заявил бывший, а, возможно, и будущий президент Соединённых Штатов.

По мнению Трампа, украинцы поступились бы немногим, зато и множество людей были бы живы, и здания бы уцелели и простояли ещё много лет, а сейчас от многих городов, да и от всей страны, по сути, остались одни развалины. Экс-президент подчеркнул, что сейчас с Украиной нельзя вести переговоры, так как этой страны «больше не существует».

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Военэксперт Кашин: новый сигнал от Путина Запад воспримет со всей серьезностью
26 сентября 2024, 17:43

Фото: сайт Кремля

Политолог, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин считает, что поправки в ядерной доктрине России напрямую связаны с украинским конфликтом и враждебными действиями стран НАТО.
Напомним, Путин предложил внести изменения в ядерную доктрину России в ходе заседания Совбеза РФ. Президент подчеркнул, что нападение на Россию со стороны другого государства при участии любой ядерной державы будет рассматриваться как совместное.

«Важно уточнение, что "агрессия против России любого неядерного государства, но при поддержке ядерного государства, будет рассматриваться как их совместное нападение на РФ". По сути, это именно то, что мы и наблюдаем сейчас. Вполне своевременно и указание, что Россия использует ЯО "при массированном старте средств воздушно-космического нападения противника, включая БПЛА"», — пояснил Кашин в беседе с «Петербургским дневником».

Он напомнил, что украинская сторона атакует российскую территорию дронами практически ежедневно.

Специалист также отметил, что в ядерной доктрине РФ было очень важно защитить и Белоруссию. По словам специалиста, инструменты ядерного сдерживания играют значимую роль в ходе конфликта на Украине.

При этом Кашин подчеркнул, что сигналы в этой области российской политики может подавать только президент РФ. Эксперт выразил надежду на то, что новый сигнал на Западе воспримут со всей серьезностью и не совершат непоправимых действий.

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Зеленский решил провести президентские выборы на Украине
The Economist: Зеленский собирается провести выборы президента в 2025 году
26 сентября 2024, 17:05

Президент Украины Владимир Зеленский собирается провести президентские выборы в стране в 2025 году. Об этом пишет издание The Economist.
Годом ранее все партии Верховной рады единогласно приняли решение о том, чтобы отложить проведение выборов президента в стране до окончания конфликта. Однако появилась информация, что Зеленский всё же планирует провести выборы для консолидации своей власти.

Выборы главы государства должны были состояться в мае текущего года, поскольку у Зеленского истёк срок полномочий. Однако они были отложены на неопределённый срок из-за введённых в стране военного положения и всеобщей мобилизации.

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#политика
#конфликт
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«Занять Белый дом»: Политолог раскрыл смысл фразы Трампа о смерти Украины
Политолог Блохин о фразе Трампа про крах Украины: слова для привлечения внимания
26 сентября 2024, 16:23

Фото: сайт Белого дома

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что Украины больше нет, что она находится в руинах, и у киевских властей не осталось козырей для того, чтобы завершить конфликт в свою пользу. Его слова передает Associated Press (AP).
Трамп также обвинил действующих президента США Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис в развязывании конфликта на Украине.

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог, американист Константин Блохин в беседе с «Радио 1» сообщил подобные лозунги остаются простыми словами.

«Для того, чтобы реализовать какие-то изменения в американской внешней политике, ему еще надо стать президентом. Более того, не факт, что у него это получится. Из прошлого опыта мы помним, что он пытался изменить траекторию американской политики, но в итоге был усилен антироссийский санкционный режим, а на Украину были поставлены «джавелины». Поэтому пока это просто слова для привлечения к себе внимания», — объяснил эксперт.

Он добавил, что способствовать изменениям Трамп не может, потому что не занимает никакой должности.

«Пока от Украины в американском истеблишменте отказываться никто не собирается, будут дальше накачивать ее вооружениями. Трамп на это повлиять не может, потому что, во-первых, ему надо занять для этого Белый дом. А во-вторых, не факт, что истеблишмент позволит ему что-то изменить. Там, где его точки зрения соприкасаются с истеблишменом, проблем не будет. Это связано с поддержкой Израиля, Ирана, Китая. А там, где расходятся точки зрения, а это Россия, НАТО, Украина — там, возможно, ему будут вставлять палки в колеса», — заключил политолог.

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Парламент рекомендовал Великобритании готовиться к нападению России
Палата лордов Великобритании призвала граждан готовиться к нападению России
26 сентября 2024, 15:46

Фото: istockphoto/nevenmn

Палат Лордов Великобритании рекомендовала гражданам готовиться к войне, а также увеличить оснащение и численность армии. Отчет опубликовали на сайте британского парламента 26 сентября.
В официальном отчете британского парламента много говорится об угрозе, которую якобы несет Россия странам НАТО, на фоне чего необходимо наращивать военную мощь и готовиться к обороне даже населению.
«Хотя размер (армии – ред.) не является единственным показателем, Комитет обеспокоен тем, что британская армия не может в ее нынешнем составе внести ожидаемый вклад в НАТО или выдержать длительный конфликт. Комитет призывает правительство решить проблемы с набором в армию, а также активизировать резервы, чтобы помочь нарастить ее численность», — говорится в рекомендациях Палаты лордов.

Также местные депутаты сообщают, что и оборонная промышленность Великобритании много лет не получала нужное финансирование, поэтому тоже не готова к конфликту.

Под темой российской угрозы, парламент предлагает вкладывать деньги в частные компании по производству и разработке военной техники. Кроме этого Великобритания должна укрепить союзы со странами глобального Юга. Вложиться в безопасность страны призывают и простых граждан.
«Национальная оборона — это не только обязанность военных. Правительство должно поощрять общественную вовлеченность и устойчивость», — резюмирует британский парламент.

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Аналитик Меркурис: Перед Зеленским закроются все двери из-за его поведения в США
26 сентября 2024, 14:35

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Оторванность украинского президента Владимира Зеленского от реальности закроет перед ним все двери в мире. Такое мнение высказал британский военный аналитик Александр Меркурис.
Таким образом эксперт прокомментировал «план победы», с которым глава киевского режима отправился в Соединённые Штаты. В своём блоге он назвал поведение Зеленского в рамках этого визита странным и вызывающим. По мнению Меркуриса, это закроет перед президентом Украины все двери не только в Нью-Йорке и Вашингтоне, но и в большинстве стран мира.

По словам аналитика, решение назвать свои предложения «планом победы» было для Киева крайне необдуманным шагом, так как никто в мире уже не верит в способность Украины одержать победу в конфликте. Даже в Белом доме признали, что этот план содержит лишь «переупакованную» просьбу о предоставлении большего количества помощи и разрешении наносить удары западными ракетами по территории России.

Этот визит Зеленского в США стал скорее дипломатической катастрофой, а не триумфом, как, вероятно, рассчитывал украинский президент, заключил Меркурис.

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#план
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Аналитик Денисов: визит Зеленского в США развивается не по его плану
26 сентября 2024, 14:07

Визит Владимира Зеленского в США развивается не по запланированному позитивному сценарию для Украины. Так считает эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов.
«Здесь стоит отметить, что представители Республиканской партии в США возмущены тем, что Зеленский участвует в мероприятиях демократов, и вообще воспринимают это как вмешательство в избирательную кампанию», — рассказал Денисов в беседе с RT.

Он также отметил, что уже видны критические замечания касательно «мирного плана» Зеленского, который совсем не является новым, а представляет собой набор очередных пожеланий Украины.

Кроме того, Денисов добавил, встреча Зеленского с лидерами Республиканской партии крайне маловероятна.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский прибыл в США. Его визит уже обернулся целым рядом скандалов. Так, в воскресенье он побывал на заводе по производству боеприпасов для Вооруженных сил Украины в Скрэнтоне, штат Пенсильвания, где сразу же запросил дополнительное количество снарядов для украинской армии.

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«Сигнал Западу»: В Кремле прокомментировали обновления ядерной доктрины
Песков: Обновление ядерной доктрины это сигнал недружественным странам
26 сентября 2024, 13:50

Фото: Сайт Кремля

Изменения ядерной доктрины России нужно расценивать, как предупреждение недружественным странам. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Это нужно считать определенным сигналом», — ответил представитель Кремля на вопрос, можно ли считать сигналом обновление ядерной доктрины.

Песков также добавил, что западные политики и внесения корректировок знали о ядерном потенциале России.

«Разумеется, происходит корректировка ядерного сдерживания с учетом тех элементов напряженности, которые складываются по периметру наших границ», — цитируют Пескова «Известия».

Ранее Песков сообщил, что указ Путина о внесении изменений в ядерную доктрину издадут по готовности.

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#россия
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#президент
#кремль
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Евросоюз отказался давать Киеву коллективное разрешение на удары вглубь России
26 сентября 2024, 13:48

Фото: iStock/sinonimas

Снятие запрета на удары Украины дальнобойным оружием вглубь территории России находится в ведении отдельных членов Евросоюза. Еврокомиссия не может давать советы или коллективную санкцию по данному вопросу.
Решение о том, смогут ли украинские войска использовать поставленное отдельными странами ЕС вооружение – это исключительная компетенция страны-поставщика, рассказал в беседе с «Известиями» официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.

Напомним, что 19 сентября Европарламент принял резолюцию, призывают страны ЕС снять все ограничения на удары ВСУ вглубь территории России. Помимо прочего, в рамках этого документа, депутаты призвали государства ЕС выполнить своё обязательство от марта 2023 года по поставе Киеву миллиона боеприпасов и ускорить отправку различного оружия, в том числе ракет Taurus.

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