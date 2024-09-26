«Сигнал Западу»: В Кремле прокомментировали обновления ядерной доктрины

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Изменения ядерной доктрины России нужно расценивать, как предупреждение недружественным странам. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Это нужно считать определенным сигналом», — ответил представитель Кремля на вопрос, можно ли считать сигналом обновление ядерной доктрины.Песков также добавил, что западные политики и внесения корректировок знали о ядерном потенциале России.
«Разумеется, происходит корректировка ядерного сдерживания с учетом тех элементов напряженности, которые складываются по периметру наших границ», — цитируют Пескова «Известия».Ранее Песков сообщил, что указ Путина о внесении изменений в ядерную доктрину издадут по готовности.
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Лия Мурадьян