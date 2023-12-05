Генштаб Израиля объявил о начале третьей фазы наземной операции в Газе

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Глава генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что Армия обороны Израиля перешла к третьей фазе наземной операции в секторе Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.
По словам Халеми, на данный момент сухопутные силы окружают самый крупный город на юге анклава — Хан-Юнис. Он подчеркнул, что лица, которые думали, что у ЦАХАЛ возникнут сложности с возобновлением боевых действий после недельного прекращения огня, сильно ошибались.
Ранее сообщалось, что более 30 человек погибли после удара по жилому дому в секторе Газа.
Очередная эскалация конфликта между Израилем и Палестиной произошла 7 октября 2023 года. Члены группировки ХАМАС вторглись на территорию Израиля и установили контроль над несколькими районами и военными объектами. В качестве ответных мер, Израиль объявил о начале военной операции на территории анклава.
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Екатерина Коршунова