19-летний игрок в мини-футбол столкнулся с соперником и умер

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Игрок испанского клуба по мини-футболу «Эль Атико» Рауль Хурадо Кальво скончался в возрасте 19 лет после удара головами с соперником на матче низших дивизионов чемпионата Каталонии по мини-футболу. Об этом говорится в официальном аккаунте команды в соцсетях.
Сообщается, что трагедия произошла 3 декабря. Кальво оперативно госпитализировали.
Медики пытались спасти юношу, однако сделать этого не удалось, 4 декабря он скончался. Соболезнования родным и близким погибшего выразила Федерация футбола Испании.
Ранее сообщалось, что в Москве умер мужчина, когда выталкивал машину своей жены из сугроба, у него случился приступ эпилепсии от перенапряжения. Прибывшие на место медики смогли только констатировать его смерть. Точную причину смерти будут устанавливать эксперты.
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Медики пытались спасти юношу, однако сделать этого не удалось, 4 декабря он скончался. Соболезнования родным и близким погибшего выразила Федерация футбола Испании.
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Екатерина Коршунова