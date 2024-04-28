Германия категорически против изъятия замороженных активов РФ в пользу Украины

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Германия категорически против изъятия замороженных российских активов в пользу Украины. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Причина заключается в опасении ФРГ, поскольку против Берлина могут возникнуть новые иски за преступления времён Второй мировой войны. Немецкие власти утверждают, что, если оставить активы РФ нетронутыми, то их можно использовать в качестве рычага в мирных переговорах, а также можно требовать от Москвы определённых территориальных уступок.
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства прокомментировала данную информацию следующими словами: «Родиной не торгуем».
Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Россия ответит симметрично на возможное использование доходов от замороженных средств РФ.
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Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства прокомментировала данную информацию следующими словами: «Родиной не торгуем».
Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Россия ответит симметрично на возможное использование доходов от замороженных средств РФ.
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Екатерина Коршунова