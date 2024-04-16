США ищут способ использовать суверенные активы России для помощи Украине

Фото: iStock/Jon Rehg
Вашингтон ищет способ использовать суверенные активы России для поддержки Украины. Об этом заявила глава американского минфина Джанет Йеллен во время брифинга.
По словам Йеллен, Киеву необходимо гораздо больше поддержки, чем ему предоставляют Штаты сейчас. Она отметила, что Минфин работает над задачей представить план по использованию российских активов на встрече лидеров G7 в июне.
Уточняется, что в числе возможных мер рассматривается фактическая конфискация и возможность использовать средства в качестве обеспечительной меры.
Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Россия ответит симметрично на возможное использование доходов от замороженных средств РФ.
Читайте также:
Минфин пообещал симметричный ответ при использовании замороженных активов
FT: США предлагают передать Украине замороженные активы РФ через ВБ и ЕБРР
Профицит российской торговли вырос до максимума с декабря 2022 года
Уточняется, что в числе возможных мер рассматривается фактическая конфискация и возможность использовать средства в качестве обеспечительной меры.
Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Россия ответит симметрично на возможное использование доходов от замороженных средств РФ.
Читайте также:
Минфин пообещал симметричный ответ при использовании замороженных активов
FT: США предлагают передать Украине замороженные активы РФ через ВБ и ЕБРР
Профицит российской торговли вырос до максимума с декабря 2022 года
Екатерина Коршунова