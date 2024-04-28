В МИД РФ высказались об идее уступить новые регионы в обмен на замороженные активы

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Россия не уступит свои новые территории в обмен на замороженные активы. Об этом в своём Telegram-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее газета The Wall Street Journal писала, что власти Германии заявляют о необходимости оставить в неприкосновенности замороженные российские активы, которые затем могут быть использованы в качестве рычага на переговорах и побудить Россию уступить часть новых регионов.
Захарова подчеркнула, что российские активы должны остаться нетронутыми, поскольку в противном случае Запад получит жёсткий ответ на своё «воровство». По её словам, многие западные политики уже поняли это, но, судя по таким заявлениям, далеко не все.
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Анастасия Чинкова