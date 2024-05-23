Германия отказывается признавать блокаду Ленинграда геноцидом, заявила Захарова

Переговоры президента РФ Владимира Путина с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой начались с заминки. Королю Бахрейна понадобилось около минуты, чтобы разобраться, как пользоваться наушником для перевода. Об этом пишет ТАСС.