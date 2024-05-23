Германия отказывается признавать блокаду Ленинграда геноцидом, заявила Захарова

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Германия отказывается признавать блокаду Ленинграда актом геноцида. Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она подчеркнула, что немецкие власти упорно отказываются на официальном уровне признавать актами геноцида народов СССР преступления против человечности, совершённые Третьим рейхом в годы Великой Отечественной войны.
По словам Захаровой, на это указывает недавний ответ МИД ФРГ на ноту посольства России в Германии с соответствующим требованием.
Отметим, что Берлин признал геноцидом преступления, совершённые в эпоху колониализма. Однако такое же решение по-прежнему не принято в отношении действий Третьего рейха, направленным против мирного советского населения.
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По словам Захаровой, на это указывает недавний ответ МИД ФРГ на ноту посольства России в Германии с соответствующим требованием.
Отметим, что Берлин признал геноцидом преступления, совершённые в эпоху колониализма. Однако такое же решение по-прежнему не принято в отношении действий Третьего рейха, направленным против мирного советского населения.
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Анастасия Чинкова