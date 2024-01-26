В Московской области проживают 638 жителей блокадного Ленинграда

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В Подмосковье проживает 638 человек, переживших блокаду Ленинграда во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба Мособлдумы.
Для ветеранов блокады в Московской области предусмотрена выплата к 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады, а также ряд федеральных и региональных мер поддержки.
В настоящий момент на территории региона для блокадников работает бесплатный проезд на транспорте Московской области и Москвы, выплачивает матпомощь перед 9 мая, компенсируются расходы на телефонную связь за жилое помещение, ЖКУ и капремонт.
Также ветераны могут получить бесплатную протезно-ортопедическую помощь и изготовление и ремонт зубных протезов.
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«Подвиг людей, продержавшихся в огненном кольце 872 дня, не имеет равных в мировой истории. <…> Мы преклоняемся перед мужеством, стойкостью, самоотверженностью защитников непокорённого Ленинграда. Даже столкнувшись с самыми невообразимыми испытаниями, ленинградцы проявили невероятную силу духа и сохранили свой город от захватчиков. Их героизм навсегда останется в наших сердцах», – отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Также ветераны могут получить бесплатную протезно-ортопедическую помощь и изготовление и ремонт зубных протезов.
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Мира Полтева