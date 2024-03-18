Россия потребовала от Германии официально признать блокаду Ленинграда геноцидом

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Россия потребовала от Германии официально признать актами геноцида народов СССР блокаду Ленинграда и другие преступления Третьего рейха. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на соответствующую ноту российских дипломатов.
«Признав актом геноцида свои преступления в эпоху колониализма, германская сторона до сих пор не сделала этого в отношении блокады Ленинграда и других преступлений против народов СССР в период Второй мировой войны. Российская сторона настаивает на официальном признании германской стороной этих злодеяний Третьего рейха актами геноцида», — говорится в документе российского ведомства.Давно обещанный, но до сих пор не реализованный жест немецкого правительства в адрес жертв нацистской Германии, проживающих в Санкт-Петербурге в годы Второй Мировой войны, должен уже обрести юридические очертания, излагается в ноте.
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер также отказался поздравлять Путина с переизбранием, сообщил пресс-секретарь главы немецкого государства Серстин Гаммелин.
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