Германия собирается передать Украине более 70 танков Leopard

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Власти Германии планируют совместно с Данией и Нидерландами передать Украине ещё 77 танков Leopard 1A5, придём сделать это в кратчайшие сроки. Об этом в пятницу сообщил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус на пресс-конференции на авиабазе Рамштайн.
Он подчеркнул, что Берлин уже совместно с Копенгагеном поставил Киеву 58 танков такого типа. Ещё 77 машин планируется передать как можно быстрее.
Напомним, что в пятницу в Германии проводится заседание контактной группы по военному содействию Украине, на котором очно присутствует президент Украины Владимир Зеленский.
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Анастасия Чинкова