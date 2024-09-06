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ВС РФ идут к Торецку и Покровску, продвижение ВСУ под Курском остановлено: последние новости СВО

06 сентября 2024, 12:13
Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Ровно месяц прошел с момента захода регулярной украинской армии в Курскую область. На сегодняшний день обстановка в регионе стабилизирована российскими силами, а продвижение противника остановлено. Армия России усилила свое наступление на Донбассе и прорывает оборону ВСУ в районе Торецка, Угледара и Красноармейска (украинское название Покровск).
Последние новости с основных направлений спецоперации и из Курской области приводит редакция «Радио 1».

Курская область

С момента вооруженного вторжения ВСУ в Курскую область прошел месяц. Продолжаются бои у Коренево и Русского Поречного. ВС РФ успешно отражают атаки противника. По скоплениям противника у Мартыновки в Курской области наносятся удары ФАБ-3000 с УМПК, пишет Telegram-канал «Два майора».



При этом военкор Александр Коц сообщает, что боевики ВСУ не оставляют попыток силами ДРГ выйти на трассу Курск-Рыльск, однако они все пресекаются. Линия фронта в курском приграничье стабилизирована. ВСУ не удается больше продвигаться вперед.

«Наиболее активные бои идут в районе Ольговки и Малой Локни. Но постепенно все переходит в позиционку. Враг окапывается. Можно констатировать, что на данном этапе наступательный потенциал противника на Курском направлении постепенно выдыхается», — написал Коц в своем Telegram-канале.
По данным украинских ресурсов, 225-й отдельный штурмовой батальон ВСУ, в который входили националисты и наёмники, полностью утратил боеспособность. То есть спустя месяц после захода в Курскую область их личный состав и техника уничтожены.

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Покровское направление

Армия России продолжает штурмовать Селидово с южной и северной стороны и продвигается в городской застройке. Противник подтягивает сюда резервы, чтобы остановить российское наступление, однако пока безуспешно. Российские бойцы, заняв важную высоту, бьют украинские резервы артиллерий и авиацией. Кроме того, ВС РФ уничтожают врага в западной части Михайловки и в районе железнодорожного моста.

Восточнее Украинска штурмовики освободили большую Лесовку и подошли к южной окраине города. После этого ВС РФ продолжили движение в сторону Горняка и уже подошли к его окраинам. Наши ДРГ уже работают в городе, который находится в семи км от Курахово.

Пока развивается наступление наших войск на Покровск (Красноармейск), противник вывозит дорогостоящее оборудование шахт, демонтирует оборудование котельных и водонапорных станций, оставляя людей без воды и отопления.

Торецкое направление

Российские военные выбили противника с территории шахты Новая, примыкающий к ней террикон также находится под контролем наших сил. Это дает хорошее преимущество для штурма Торецка. Одновременно с этим другие части ВС РФ движутся к северной части города от Дружбы к Дачному.

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Южно-Донецкое направление

ВС РФ продвигаются к западу от Угледара. Накануне там был мощный прорыв наших сил, которые вошли в Пречистовку. Местность располагает к дальнейшим наступательным действиям в направлении Времевки. После занятия Пречистовки российские силы зашли в поселок Золотая Нива и ведут там бои.

Трасса Великая Новоселка-Угледар перерезана, что существенно осложняет логистику для угледарского гарнизона ВСУ.

Купянское направление

ВС РФ расширяют подконтрольную территорию в районе Песчаного. Передовые части фактически вышли в тыл опорным пунктам противника, расположенным в районе Стельмаховки и Берестового, что формирует основу для дальнейших действий.

Часовоярское направление

Южнее Часов Яра Армия России прорвала оборону ВСУ и, взяв Клещеевку, вышла к водоканалу Северский Донец — Донбасс фронтом шириной до 2 км. Напомним, что бои здесь продолжались с прошлого года.

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#вс рф
#угледар
«Финальная стадия конфликта»: в Норвегии обеспокоены успехами ВС РФ в зоне СВО
Дизен: успехи ВС РФ на поле боя приводят к каскадному обрушению обороны ВСУ
06 сентября 2024, 12:07

Фото: iStock/Jakub Laichter

Успешные действия ВС РФ в зоне проведения спецоперации приводят к каскадному обрушению обороны ВСУ. Об этом пишет норвежский профессор Гленн Дизен в статье на платформе Substack.
«Мы вступили в финальную стадию конфликта из-за каскадного обрушения. Украина испытывает логистические проблемы, также ощущается нехватка оружия и боеприпасов, которая не дает солдатам действовать эффективно», — заявил Дизен.

По его словам, российская сторона увеличивает давление на оборону ВСУ и вынуждает украинское командование принимать поспешные необдуманные решения, которые только ухудшают ситуацию.

Кроме того, Дизен отметил, что ВС РФ увеличили глубину и интенсивность ракетных ударов. Российские удары по энергетической сети Украины негативно влияют на боеспособность ВСУ и силы России успешно прорываются через хорошо защищенные линии обороны.

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Зеленский прилетел в Германию и обратился к Западу с дерзким требованием
Зеленский прилетел в Германию и потребовал дальнобойное оружие
06 сентября 2024, 12:07

Владимир Зеленский, прибыв в Германию, обратился к Западу с требованием дать дальнобойное оружие. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Нужно, чтобы все оружие из уже объявленных пакетов поддержки наконец-то попало в боевые бригады. И нужны сильные дальнобойные решения партнеров» — говорится в публикации.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

Ранее сообщалось, что в личных вещах убитого в Курской области украинского спецназовца был обнаружен инструмент для клеймения, который боевики могли использовать для пыток российских военных.

До этого стало известно, что Украинские уклонисты начали бежать в Белоруссию. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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‎Для пыток: У ликвидированного в Курской области боевика ВСУ нашли странный инструмент
В ВС РФ сообщили о находке инструмента для клеймения у спецназовца ВСУ
06 сентября 2024, 11:46

Фото: istockphoto/Valeriia Sivakova

В личных вещах убитого в Курской области украинского спецназовца был обнаружен инструмент для клеймения, который боевики могли использовать для пыток российских военных. Об этом сообщил командир интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба, пишет ТАСС.
«Это было у бойца, который шел на технике, и это силы специальных операций Украины. У нас есть его документы. Он ехал с тем, чтобы клеймить», — сказал он.

Сообщается, что инструмент выполнен в виде украинского герба — трезубца на металлическом штыре. Находку командир сохранил в качестве доказательств зверств армии Украины.

Ранее стало известно, что на Украине были замечены многочисленные серьезные нарушения прав человека со стороны местных официальных лиц, но украинские власти не предпринимают достаточных мер для преследования и наказания виновных.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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У Минобороны Украины закончились деньги на выплаты бойцам ВСУ
Депутат Рады Пидласа: у Минобороны Украины больше нет денег на боевые выплаты
06 сентября 2024, 11:44

Фото: iStock/RL Photography

У министерства обороны Украины закончились средства на выплаты бойцам ВСУ за сентябрь. Об этом сообщила председатель комитета Верховной рады по вопросам бюджета Риксолана Пидласа в эфире украинского телемарафона.
Она отметила, что Минобороны обратилось с заявлением о том, что в ведомстве закончились деньги на боевые выплаты, которые должны быть произведены 20 сентября.

Пидласа подчеркнула, что 17-18 сентября состоится заседание Верховной рады, на котором депутаты проголосуют по внесению изменений в государственный бюджет.

По словам депутата, такие трудности связаны с задержками финансирования со стороны США в начале текущего года. В связи с этим, Украина была вынуждена закупить новое вооружение за свой счёт, истратив тем самым средства, отложенные на выплаты военным.

Ранее в августе премьер-министр страны Денис Шмыгаль сообщил о критической нехватке денег на оборонные нужды. По озвученным им оценкам не хватает свыше 12 миллиардов долларов.

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#украина
#оборона
#деньги
#выплаты
#военные
#всу
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Участник СВО Деев назвал слабые места украинского тяжёлого дрона «Баба-яга»
Участник СВО Деев: Аккумулятор — слабое место украинского дрона «Баба-яга»
06 сентября 2024, 11:39

Фото: istockphoto/oatawa

Слабым местом тяжёлого украинского беспилотника «Баба-яга» является аккумулятор. Об этом сообщил участник специальной военной операции, командир взвода Юрий Деев.
В разговоре с изданием «Лента.ру» боец, сбивший за время СВО шесть таких дронов, рассказал об их особенностях. По словам Деева, это мощный БПЛА, несущий сильное вооружение, начиная от миномёта, и заканчивая противотанковыми зарядами. Сбивать их сложно, подчеркнул военный.

Сбивая их, мы попадали в аккумуляторы. Иногда попадали точно в винт, но это бесполезно, так как у «Бабы-яги» их шесть. Прицелился, попал, винт — в труху, а он летит», — рассказал боец.

Дополнительная сложность в борьбе с этими дронами заключается в том, что украинцы запускают их только ночью, продолжил Деев. Поэтому все бойцы его взвода имеют приборы ночного видения, без которых «Бабу-ягу» не увидеть и не сбить.

«Вот шесть штук мы как-то уже разглядели, больше не летают», — с улыбкой заключил командир.

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#беспилотник
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Украинские уклонисты начали бежать в Белоруссию
06 сентября 2024, 11:32

Фото: istockphoto/Stadtratte

Украинские уклонисты начали бежать в Белоруссию. Об этом информирует госпогранслужба Украины в своем Telegram-каналe.
«Группа мужчин планировала незаконно пересечь линию государственной границы с Республикой Беларусь через заминированную местность», — говорится в сообщении.

Мужчины на Украине прибегают к различным уловкам, чтобы сбежать из страны. Истории пересечения украинцами государственной границы похожи на приключения разведчиков-нелегалов. Они используют гидрокостюмы, ласты, подводные турбины, надувные круги для плавания и матрасы, пытаясь пересечь границу через реки.

Судя по видео, опубликованном погранслужбой, была задержана группа из пяти человек.

С февраля 2022 года на Украине была объявлена всеобщая мобилизация. В украинских социальных сетях регулярно распространяются видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с ТЦК в разных городах. Помимо этого, 18 мая на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации.

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Подполье: ВС РФ нанесли удар по месту производства реактивных БПЛА в Павлограде
06 сентября 2024, 10:59

Фото: istockphoto/aapsky

Российские войска нанесли ракетный удар по предприятию военно-промышленного комплекса в Павлограде Днепропетровской области Украины. На заводе производились реактивные беспилотные летательные аппараты.
Об этом РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, удар пришёлся непосредственно по территории завода, где производятся БПЛА. Масштаб разрушений и количество жертв уточняются. Но производство беспилотников явно будет нарушено на неопределённый срок.

Российские войска начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, через два дня после террористического акта на Крымском мосту, организованного украинскими спецслужбами. ВС РФ наносят удары по объектам энергетики, предприятиям военно-промышленного комплекса, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется в регионах Украины практически ежедневно.

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#воздушная тревога
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Подполье сообщило о больших потерях среди наемников после удара по пригороду Харькова
Подполье: среди наемников большие потери после удара по пригороду Харькова
06 сентября 2024, 10:15

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев заявил, что российские военные нанесли удар по пригороду Харькова, куда прибыло много иностранных наемников и техники. Об этом информирует РИА Новости.
«С 7:45 несколько прилетов, гахает солидно, вроде Люботин», — сказал подпольщик.

По его словам, говорят о множестве раненых и погибших. Он отметил, что в сторону взрывов направилось много машин скорой помощи.

«Вчера сообщалось о том, что в Люботин прибыло большое количество иностранных наемников и много военной техники», — добавил Лебедев.

Он отметил, что, по словам местных жителей, в городе закрыли дороги, пропускают только военные автомобили и машины скорой помощи. По его словам, также поступали сообщения о подготовке к переброске войск из Люботина в сторону Волчанска и Шебекино. В связи с этим там сегодня начнутся большие трудности.

Удары по украинской инфраструктуре со стороны российских вооруженных сил начались 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, который, по мнению российских властей, был организован украинскими спецслужбами. С тех пор воздушная тревога объявляется в украинских регионах ежедневно.

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Алаудинов не смог сдержать смех, говоря о том, как ВСУ сбили российский дрон
06 сентября 2024, 09:31

Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов со смехом рассказал о том, как солдаты Вооруженных сил Украины неудачно сбили БПЛА России в Курской области. Информация об этом появилась в его Telegram-канале.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

«Этот беспилотник так удачно на них упал, что там у них все сгорело, прям ужас. Им было бы лучше его не сбивать, по моему, потому что он слишком точно сбился», — сказал он в видеозаписи, размещенной на канале.

Ранее командир спецназа «Ахмат» заявил, что Российская Федерация уже одержала победу в специальной военной операции на Украине.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима.

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