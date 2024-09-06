ВС РФ идут к Торецку и Покровску, продвижение ВСУ под Курском остановлено: последние новости СВО

Ровно месяц прошел с момента захода регулярной украинской армии в Курскую область. На сегодняшний день обстановка в регионе стабилизирована российскими силами, а продвижение противника остановлено. Армия России усилила свое наступление на Донбассе и прорывает оборону ВСУ в районе Торецка, Угледара и Красноармейска (украинское название Покровск).