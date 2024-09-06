ВС РФ идут к Торецку и Покровску, продвижение ВСУ под Курском остановлено: последние новости СВО

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
Ровно месяц прошел с момента захода регулярной украинской армии в Курскую область. На сегодняшний день обстановка в регионе стабилизирована российскими силами, а продвижение противника остановлено. Армия России усилила свое наступление на Донбассе и прорывает оборону ВСУ в районе Торецка, Угледара и Красноармейска (украинское название Покровск).
Последние новости с основных направлений спецоперации и из Курской области приводит редакция «Радио 1».
При этом военкор Александр Коц сообщает, что боевики ВСУ не оставляют попыток силами ДРГ выйти на трассу Курск-Рыльск, однако они все пресекаются. Линия фронта в курском приграничье стабилизирована. ВСУ не удается больше продвигаться вперед.
Восточнее Украинска штурмовики освободили большую Лесовку и подошли к южной окраине города. После этого ВС РФ продолжили движение в сторону Горняка и уже подошли к его окраинам. Наши ДРГ уже работают в городе, который находится в семи км от Курахово.
Пока развивается наступление наших войск на Покровск (Красноармейск), противник вывозит дорогостоящее оборудование шахт, демонтирует оборудование котельных и водонапорных станций, оставляя людей без воды и отопления.
Трасса Великая Новоселка-Угледар перерезана, что существенно осложняет логистику для угледарского гарнизона ВСУ.
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Курская областьС момента вооруженного вторжения ВСУ в Курскую область прошел месяц. Продолжаются бои у Коренево и Русского Поречного. ВС РФ успешно отражают атаки противника. По скоплениям противника у Мартыновки в Курской области наносятся удары ФАБ-3000 с УМПК, пишет Telegram-канал «Два майора».
При этом военкор Александр Коц сообщает, что боевики ВСУ не оставляют попыток силами ДРГ выйти на трассу Курск-Рыльск, однако они все пресекаются. Линия фронта в курском приграничье стабилизирована. ВСУ не удается больше продвигаться вперед.
«Наиболее активные бои идут в районе Ольговки и Малой Локни. Но постепенно все переходит в позиционку. Враг окапывается. Можно констатировать, что на данном этапе наступательный потенциал противника на Курском направлении постепенно выдыхается», — написал Коц в своем Telegram-канале.По данным украинских ресурсов, 225-й отдельный штурмовой батальон ВСУ, в который входили националисты и наёмники, полностью утратил боеспособность. То есть спустя месяц после захода в Курскую область их личный состав и техника уничтожены.
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Покровское направлениеАрмия России продолжает штурмовать Селидово с южной и северной стороны и продвигается в городской застройке. Противник подтягивает сюда резервы, чтобы остановить российское наступление, однако пока безуспешно. Российские бойцы, заняв важную высоту, бьют украинские резервы артиллерий и авиацией. Кроме того, ВС РФ уничтожают врага в западной части Михайловки и в районе железнодорожного моста.
Восточнее Украинска штурмовики освободили большую Лесовку и подошли к южной окраине города. После этого ВС РФ продолжили движение в сторону Горняка и уже подошли к его окраинам. Наши ДРГ уже работают в городе, который находится в семи км от Курахово.
Пока развивается наступление наших войск на Покровск (Красноармейск), противник вывозит дорогостоящее оборудование шахт, демонтирует оборудование котельных и водонапорных станций, оставляя людей без воды и отопления.
Торецкое направлениеРоссийские военные выбили противника с территории шахты Новая, примыкающий к ней террикон также находится под контролем наших сил. Это дает хорошее преимущество для штурма Торецка. Одновременно с этим другие части ВС РФ движутся к северной части города от Дружбы к Дачному.
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Южно-Донецкое направлениеВС РФ продвигаются к западу от Угледара. Накануне там был мощный прорыв наших сил, которые вошли в Пречистовку. Местность располагает к дальнейшим наступательным действиям в направлении Времевки. После занятия Пречистовки российские силы зашли в поселок Золотая Нива и ведут там бои.
Трасса Великая Новоселка-Угледар перерезана, что существенно осложняет логистику для угледарского гарнизона ВСУ.
Купянское направлениеВС РФ расширяют подконтрольную территорию в районе Песчаного. Передовые части фактически вышли в тыл опорным пунктам противника, расположенным в районе Стельмаховки и Берестового, что формирует основу для дальнейших действий.
Часовоярское направлениеЮжнее Часов Яра Армия России прорвала оборону ВСУ и, взяв Клещеевку, вышла к водоканалу Северский Донец — Донбасс фронтом шириной до 2 км. Напомним, что бои здесь продолжались с прошлого года.
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Элина Позднякова