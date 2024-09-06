Зеленский в Германии пожаловался на недостаток переданных истребителей F-16

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Украинские войска уже начали использовать в боевых действиях переданные западными союзниками истребители F-16, однако их все равно недостаточно. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский на заседании контактной группы по военному содействию Украине в Германии.
Глава государства отметил, что эти самолёты в настоящее время позволяют ВСУ сбивать российские ракеты и беспилотники, однако переданного количества недостаточно. Он подчеркнул, что Украине «нужен более сильный флот F-16».
Ранее, 4 августа, Зеленский подтвердил передачу западными союзниками первой партии из 10 истребителей. Ожидается, что к концу этого года их число вырастет до 20. В общей сложности Запад собирается передать 79 таких боевых самолётов.
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Анастасия Чинкова