Германия выделила новый пакет военной помощи Украине

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Германия выделила Украине новый пакет военной помощи, в который вошли разведывательные беспилотники, грузовики, аптечки и многое другое. Об этом 8 декабря сообщило украинское издание «Страна. ua», ссылаясь на соответствующий документ.
Ранее немецкое издание Focus сообщало, что контрнаступление ВСУ закончилось провалом, ни одна из поставленных целей не была достигнута. Авторы статьи отмечают, что РФ не удалось ослабить ни в политической, ни в военной сферах. Сообщается, что США и Украина имели разные взгляды на ведение боевых действий: Вашингтон настаивал на нанесении одного мощного удара, в то время как Киев выступал за рассредоточение сил по всей линии боевого соприкосновения.
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Элина Позднякова