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Журналист Торстен Юнгхольт заявил, что идея главы Минобороны Германии Бориса Писториуса о «сдерживании России» немецкой армией несостоятельна, пишет Die Welt.
Прежде руководитель немецкого оборонного ведомства заявил, что в Литве необходимо разместить армию, которая будет на постоянной основе сдерживать Россию.
Обозреватель отметил, что речь идет не о переброске войск, а о создании новых бригад, которые нуждаются в подготовке, оружии, экипировке. В статье говорится, что страна в настоящее время не располагает средствами, чтобы осуществить этот план.
Ранее идею раскритиковал один из немецких военнослужащих. Он призвал властей посчитать затраты на создание подразделений, после чего делать соответствующие заявления.
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Обозреватель отметил, что речь идет не о переброске войск, а о создании новых бригад, которые нуждаются в подготовке, оружии, экипировке. В статье говорится, что страна в настоящее время не располагает средствами, чтобы осуществить этот план.
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Анастасия Крестьянова