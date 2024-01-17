GFP: Россия заняла вторую строчку в рейтинге самых сильных армий мира

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Российская армия заняла вторую строчку в рейтинге сильнейших стран мира, по мнению Global Firepower Index 2024.
«На 2024 год Россия занимает 2-е место из 145 стран, рассматриваемых в ежегодном обзоре GFP», — сообщили в публикации.
Первое место в рейтинге заняли ВС Соединённых Штатов Америки с индексом в 0,0699. Вооружённым силам РФ присвоили индекс боевой мощности в 0,0702.
При этом, в 2023 году российская армия была признана самой сильной в мире, по мнению U.S. News & World Report.
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Евгения Парфентьева