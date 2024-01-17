Радио1
Главная / Новости / Политика/ GFP: Россия заняла вторую строчку в рейтинге самых сильных армий мира

GFP: Россия заняла вторую строчку в рейтинге самых сильных армий мира

17 января 2024, 12:51
Фото iStock/Makhbubakhon Ismatova

Фото iStock/Makhbubakhon Ismatova

Российская армия заняла вторую строчку в рейтинге сильнейших стран мира, по мнению Global Firepower Index 2024.
«На 2024 год Россия занимает 2-е место из 145 стран, рассматриваемых в ежегодном обзоре GFP», — сообщили в публикации.

Первое место в рейтинге заняли ВС Соединённых Штатов Америки с индексом в 0,0699. Вооружённым силам РФ присвоили индекс боевой мощности в 0,0702.


В пятёрку сильнейших армий мира также вошли Китай, Индия и Южная Корея. При этом, отмечается, что Южная Корея сместила с почётной пятой строчки армию Великобритании.

При этом, в 2023 году российская армия была признана самой сильной в мире, по мнению U.S. News & World Report.

Читайте также:

Российскую армию признали самой сильной в мире

Путин поручил поддержать женщин, которые не состояли в браках с погибшими на СВО

«Ну не придурки?»: Путин оценил отказ Украины от мирных переговоров в 2022 году
#армия
#вс рф
#военные
Следите за нашими новостями
в удобном формате
США уличили в нежелании признать свое поражение в конфликте на Украине
AT: США пытаются затянуть украинский конфликт, чтобы не признавать поражение
17 января 2024, 13:40

Фото: istock / Yaraslau Mikheyeu

Конфликт на Украине до сих пор продолжается, так как Соединенные Штаты не хотят признавать свое поражение в год президентских выборов. Такое мнение озвучил обозреватель Эл Биененфельд для The American Thinker.

«Администрация (президента США Джо — прим. ред. ) Байдена пытается затянуть боевые действия, чтобы избежать необходимости признать унизительное поражение в год выборов. Украинский конфликт должен был закончиться еще вчера», — пишет журналист.
Автор публикации отмечает, что власти США спровоцировали конфликт на Украине. По мнению Биененфельда, Пентагон и Государственный департамент Штатов начали планировать военные действия на Украине еще на момент президентства Дональда Трампа.

Он также отметил, что после анализа событий на Украине, можно сделать вывод о низком качестве руководства Запада. США командуют, но потерпели неудачу, и из-за стратегии России конфликт на Украина «безнадежен», полагает автор.

Читайте также:

«Ужасающие цифры»: Захарова рассказала о заключённых на Украине россиянах

ЕК начала формировать параметры переговоров о членстве Украины в ЕС

GFP: Россия заняла вторую строчку в рейтинге самых сильных армий мира
#сша
#военные
#конфликт
#журналист
#мнение
#администрация
#пентагон
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Ужасающие цифры»: Захарова рассказала о заключённых на Украине россиянах
Захарова: РФ поступает множество обращений о заключенных на Украине россиянах
17 января 2024, 13:35

Фото: iStock/Sinenkiy

Властям поступает множество обращений о россиянах, попавших в заключение при киевском режиме, об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.
«Цифры страшные, ужасающие. Они, к сожалению, только растут. Я даже не буду их сейчас пытаться назвать, потому что это только примерные ориентиры того, что там происходит», — прокомментировала ситуацию Захарова.

Она также подчеркнула, что количество обращений даже не соответствует реальному числу заключённых, поскольку некоторые из них просто «сгинули в застенках киевского режима».

Спикер МИД напомнила, что заключённые не имею возможности обратиться за юридической помощью. Захарова призвала международное сообщество обратить внимание на эту проблему и попытаться помочь её решить.

Читайте также:

Захарова ответила Макрону после его слов о недопустимости победы России

Захарова: Четвёртая встреча по Украине в Давосе стала провальной для Киева

Захарова иронично отозвалась о «секретном плане» бундесвера по столкновению с РФ
#мария захарова
#плен
#украина
#россияне
#мид рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ЕК начала формировать параметры переговоров о членстве Украины в ЕС
Глава ЕК заявила о проверке законодательства Украины для переговоров о членстве
17 января 2024, 12:59

Фото: iStock/makaule

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия начала подготовку к переговорам о вступлении Украины в Евросоюз. Об этом фон дер Ляйен сообщила на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.
Отмечается, что в дальнейшем законодательство Украины проверят на соответствие европейскому. Также глава ЕК подчеркнула, что на данный момент формируется структура переговоров.

При этом, по словам фон дер Ляйен, Европейский союз должен следовать политическому решению, которое было принято на Евросовете.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что членство в Евросоюзе для Украины станет самой надежной гарантией безопасности для Украины. При этом он уточнил, что обсуждается вопрос проведения некоторых реформ в Киеве.

Читайте также:

Венгрия не будет ветировать вступление Украины в ЕС, заявил Орбан

Фон дер Ляйен назвала требования для вступления Украины в ЕС

Боррель назвал членство Украины в ЕС надежной гарантией безопасности
#ес
#венгрия
#ек
#украина
#евросоюз
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россия ответит на решение Польши разместить у себя войска ФРГ, заявили в МИД РФ
17 января 2024, 12:40

Фото: iStock/ser-alim

Москва ответит на решение Варшавы разместить у себя немецкие войска, с таким заявлением выступили в министерстве иностранных дел РФ.
Как отметили в российском МИД, в размещении немецкого военного контингента в Польше нет никакой необходимости. Подобное решение можно объяснить только стремлением ​повысить градус напряжённости в ​Европе.

Ранее польский журналист Збигнев Лентович рассказал, что в страхе от возможности эскалации конфликта на Украине, Польша нарастила выпуск оружия. В пример Лентович привёл завод «Сталева Воля», которые производил артиллерию, однако, теперь начал выпуск боевых машин пехоты, а также бронированных автомобилей.

Читайте также:

Rzeczpospolita: Польша нарастила производство оружия из-за конфликта на Украине

«Должны быть готовы»: В Минобороны Польши сделали неожиданное заявление о России

Rzeczpospolita: ВПК Польши переживает бум из-за украинского конфликта
#польша
#германия
#армия
#мид рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Сотрут с лица земли»: Американский журналист выступил с пророчеством об Украине
Журналист Карлсон: США сотрут Украину с лица земли, финансируя ВСУ
17 января 2024, 11:56

Фото: iStock/Silent_GOS

Соединённые Штаты Америки, финансируя Украину, сотрут её с лица земли, с таким заявлением выступил американский журналист Такер Карлсон в своей программе Tucker Carlson Uncensored.
«Соединенные Штаты из американских налогоплательщиков, вероятно, выкачают в общей сложности полтриллиона долларов. Так что справедливо спросить: а что они получат взамен? Ну, целое поколение мертвых украинцев. Полностью стертую с лица земли Украину», — прокомментировал ситуацию Карлсон.

К тому же, по мнению журналиста, крайне сильно пострадают и сами Соединённые Штаты, которые стали гораздо беднее и слабее уже сейчас.

Карлсон также отметил, что республиканцы, ранее выступавшие за поддержку Киева, сейчас выступают с противоположной позицией. Однако, сейчас стало ясно, что единственное, чем завершилось финансирование Вооружённых сил Украины — это «бессмысленные смерти и разрушения».

Читайте также:

Существование Украины смертельно опасно для украинцев, заявил Медведев

Политолог Золотарёв: Украине придётся пойти на мир на невыгодных условиях

Полковник Макгрегор: Украинцы отказываются добровольно идти на фронт
#финансирование
#украина
#сша
#сво
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин порекомендовал использовать ИИ при расследовании преступлений
17 января 2024, 11:24

Фото: сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин порекомендовал правоохранителям использовать искусственный интеллект (ИИ) при расследовании преступлений, соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте Кремля.
«Рекомендовать Верховному Суду Российской Федерации совместно с Генеральной прокуратурой России, Следственным комитетом Российской Федерации, МВД России и Минюстом России проанализировать практику применения технологий искусственного интеллекта при расследовании преступлений и при необходимости представить предложения по ее совершенствованию», — говорится в тексте сообщения.

Ранее Владимир Путин, говоря об искусственном интеллекте, заявил, что нейросеть перестала быть банальным исполнителем команд и превратилась в полноценного партнёра человека.

Читайте также:

Путин: ИИ становится полноценным партнёром человека

В поддержку самовыдвижения Путина по всей стране собрали более 2,5 млн подписей

Власти РФ направили более триллиона рублей в новые регионы, сообщил Путин
#владимир путин
#ии
#преступление
#полиция
#военные
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Депутат Шонус напомнил США, что Крым является частью ядерной державы
17 января 2024, 11:07

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус заявил, что Вашингтону в своих планах и угрозах стоит учитывать, что Крым— это часть ядерной державы. Об этом сообщает РИА Новости.
Так Шонус прокомментировал слова экс-командующего сухопутными войсками США в Европе, отставного офицера Бена Годжеса, который назвал Крым «решающей территорией». Он также отметил, что тот, кто контролирует Крым, выиграет это противостояние.

Парламентарий подчеркнул, что такие заявления на счет полуострова являются не более чем попыткой прикрыть проваленное контрнаступление ВСУ и оправдать перед гражданами Украины денежные средства, потраченные на вооружения и военную помощь. Шонус ​добавил, что все западные ​высказывания по поводу Крыма ​— это бесполезная попытка воздействия на россиян.

Читайте также:

Предсказавший развал СССР историк раскрыл неожиданное будущее России

Макрон сделал дерзкое заявление о России

Офицер ЦРУ напомнил, что Крым всегда был частью России
#сша
#помощь
#крым
#всу
#вооружения
#контрнаступление
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Предсказавший развал СССР историк раскрыл неожиданное будущее России
Французский историк Тодд: поражение НАТО на Украине помирит Россию и Германию
17 января 2024, 10:49

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Французский историк Эммануэль Тодд заявил, что поражение НАТО на Украине сблизит Россию и Германию. Об этом сообщает Journal du Dimanche.
По словам Тодда, с 2004 года Штаты пытаются отдалить Германию от России, однако все их попытки будут провальными. Историк отметил, что РФ и ФРГ больше не могут находиться в противостоянии, экономики этих государств предназначены для взаимного дополнения друг друга. Тодд подчеркнул, что «Северные потоки» в полной мере это продемонстрировали.

Тодд утверждает, что однажды сотрудничество Берлина и Москвы произойдет. Историк добавил, что если Вашингтон уйдет из Европы, тогда все мировое сообщество увидит, «как над умиротворенной планетой встает солнце».

Читайте также:

Макрон сделал дерзкое заявление о России

Российский миллиардер спрогнозировал время окончания конфликта на Украине

Трамп-младший: закончить конфликт на Украине можно лишь урезав финансирование
#конфликт
#сотрудничество
#финансирование
#фрг
#заявление
#рф
#северные потоки
#франция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Существование Украины смертельно опасно для украинцев, заявил Медведев
Медведев: Вероятность нового конфликта с Украиной будет сохраняться
17 января 2024, 10:48

Фото: kremlin.ru

Вероятность нового конфликта с Украиной будет сохраняться, независимо от того, кто будет стоять у власти, об этом написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.
«Кто бы ни стоял у руля ракового новообразования под именем Украина, это не добавит легитимности его правлению и правовой состоятельности самой «стране». А, стало быть, вероятность новой схватки будет сохраняться неопределённо долго», — прокомментировал ситуацию Медведев.

По его словам, существование государства на исторически российских территориях просто невозможно.

Именно поэтому сама Украина «смертельно опасна» для её жителей. Рано или поздно, считает Медведев, они поймут, что гораздо комфортнее будут чувствовать себя, проживая в другом государстве, которое они сейчас «не сильно любят».

Читайте также:

«Бескомпромиссные ворюги»: Медведев точно описал украинское руководство

Медведев: РФ на Украине использовала оружие с разным наполнением, кроме ядерного

Медведев: Число добровольцев в ВС РФ впечатлило киевский режим
#украина
#дмитрий медведев
#конфликт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф