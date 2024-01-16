«Ну не придурки?»: Путин оценил отказ Украины от мирных переговоров в 2022 году

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Президент России Владимир Путин напомнил, что весной в 2022 году украинская переговорная группа отказалась от мирного решения конфликта по указу Бориса Джонсона, который в то время был премьер-министром Великобритании.
«Украина отказалась от переговоров с Россией, придурки, давно бы всё закончилось», - заявил глава государства.
Он подчеркнул, что украинское контрнаступление провалилось. А в настоящее время инициатива на поле боя находится в руках армии России. При этом Путин уверен, что государственность Украины в скором времени может оказаться под вопросом из-за постоянных неудач ВСУ на фронте. По словам главы государства, провалившееся контрнаступление ВСУ негативно сказалось на всей Украине. Если такая тенденция продолжится, то государственность Украины окажется под вопросом.
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