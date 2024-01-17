Путин поручил поддержать женщин, которые не состояли в браках с погибшими на СВО

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Президент РФ Владимир Путин потребовал от кабинета министров разработать меры поддержки женщин, не состоявших в официальном браке с солдатами, которые погибли на специальной военной операции.
По поручению президента, необходимо продумать оказание помощи женщинам, не состоявших в браках с погибшими бойцами СВО, но при этом пара проживала вместе, вела общее хозяйство или в семье были дети.
Меры поддержки затронут вопросы материального обеспечения, медпомощи, получения образования, а также повышения квалификации.
Ранее президент России Владимир Путин напомнил, что весной в 2022 году украинская переговорная группа отказалась от мирного решения конфликта по указу Бориса Джонсона, который в то время был премьер-министром Великобритании.
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Меры поддержки затронут вопросы материального обеспечения, медпомощи, получения образования, а также повышения квалификации.
«Украина отказалась от переговоров с Россией, придурки, давно бы всё закончилось», - заявил глава государства.Он подчеркнул, что украинское контрнаступление провалилось. А в настоящее время инициатива на поле боя находится в руках армии России. При этом Путин уверен, что государственность Украины в скором времени может оказаться под вопросом из-за постоянных неудач ВСУ на фронте.
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Мария Фирсова