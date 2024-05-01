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Назначенный Зеленским руководитель Черниговской областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Брижинский остановил общественный транспорт для жителей областного центра. Он сделал это в ответ на отказ городских властей предоставить землю предприятиям, связанным со «Слугами народа».
По словам исполняющего обязанности главы города Александра Ломако, Брижинский самовольно сдал землю в аренду. Теперь же глава ОВА выставил ультиматум: городского общественного транспорта не будет до тех пор, пока не будут разрешены земельные споры и вопросы, передаёт телеграм-канал «RT на русском».
До разрешения этих самых споров жителям Чернигова, которые никакого отношения к ним не имеют, придётся передвигаться по городу на своих двоих. Брижинский так и сказал: не умрут, если пройдут пять километров пешком.
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