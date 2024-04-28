Forbes: удары по инфраструктуре лишают Украину возможности снабжать ВСУ дронами

Фото: iStock/Diy13
Удары солдат ВС РФ по инфраструктуре Украины лишают Киев возможности снабжать свои вооруженные силы беспилотниками с новыми технологиями. Об этом пишет Forbes.
Методы противодействия дронам подразумевают использование их уязвимостей. Отмечается, что в этом случае уязвимость заключается в том, что украинским оборонным компаниям необходима электроэнергия для разработки и производства своих БПЛА.
Российские силы, замедляя украинское производство беспилотных летательных аппаратов, в это время смогут разработать новые средства противодействия дронам на линии боевого соприкосновения, что предоставит военным ВС РФ ключевое преимущество.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
Читайте также:
WP: Зеленский занизил число потерь в рядах ВСУ, чтобы не отпугнуть мобилизуемых
Боец СВО из Сербии пожаловался на отсутствие выплат за ранения
В Николаевской и Хмельницкой областях Украины прозвучали взрывы
Российские силы, замедляя украинское производство беспилотных летательных аппаратов, в это время смогут разработать новые средства противодействия дронам на линии боевого соприкосновения, что предоставит военным ВС РФ ключевое преимущество.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
Читайте также:
WP: Зеленский занизил число потерь в рядах ВСУ, чтобы не отпугнуть мобилизуемых
Боец СВО из Сербии пожаловался на отсутствие выплат за ранения
В Николаевской и Хмельницкой областях Украины прозвучали взрывы
Екатерина Коршунова