Глава финского МИД Валтонен сомневается в случайности повреждения газопровода

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Случайное повреждение в течение нескольких часов двух кабелей связи и газопровода возможно, но маловероятно. Такое мнение высказала глава министерства иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.
Ранее эстонский коллега Валтонен Маргус Цахкна сообщил, что его страна совместно с Финляндией направили КНР официальный запрос о юридическом сотрудничестве случаев повреждения финского газопровода и финско-эстонского телекоммуникационного кабеля.
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Александр Бойцов