Глава Гагаузской автономии Молдавии Гуцул приехала в Москву с рабочим визитом

Фото: сайт Кремля
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул находится с рабочим визитом в Москве. Об этом сообщает ТАСС.
Прошлый визит Гуцул в Москву состоялся в марте. Вместе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и другими политиками глава Гагаузской автономии провела рабочие встречи. Также Гуцул обсудила с российским лидером Владимиром Путиным политическую ситуацию в Молдавии на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сочи.
Подробности апрельского рабочего визита Гуцул в настоящее время не уточняются.
Ранее глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что Гагаузская автономия запустит процесс отделения от Молдавии, если Кишинев решит объединиться с Румынией. Гуцул выразила уверенность в том, что жители многих молдавских и болгарских сел поддержат и присоединятся к Гагаузии.
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Подробности апрельского рабочего визита Гуцул в настоящее время не уточняются.
Ранее глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что Гагаузская автономия запустит процесс отделения от Молдавии, если Кишинев решит объединиться с Румынией. Гуцул выразила уверенность в том, что жители многих молдавских и болгарских сел поддержат и присоединятся к Гагаузии.
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Екатерина Коршунова