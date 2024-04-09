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Глава Гагаузской автономии Молдавии Гуцул приехала в Москву с рабочим визитом

09 апреля 2024, 10:48
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул находится с рабочим визитом в Москве. Об этом сообщает ТАСС.
Прошлый визит Гуцул в Москву состоялся в марте. Вместе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и другими политиками глава Гагаузской автономии провела рабочие встречи. Также Гуцул обсудила с российским лидером Владимиром Путиным политическую ситуацию в Молдавии на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сочи.

Подробности апрельского рабочего визита Гуцул в настоящее время не уточняются.



Ранее глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что Гагаузская автономия запустит процесс отделения от Молдавии, если Кишинев решит объединиться с Румынией. Гуцул выразила уверенность в том, что жители многих молдавских и болгарских сел поддержат и присоединятся к Гагаузии.

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В МИД КНР озвучили основные цели Китая и России
Ван И: КНР и РФ продолжат уделять внимание благополучию народа
09 апреля 2024, 11:03

Фото: iStock/Zerbor

Россия и Китай продолжат уделять внимание благополучию обоих народов. Об этом сообщил глава МИД КНР Ван И после переговоров с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.
Дальнейшими и основными целями Москвы и Пекина он назвал стремление к благополучию народов стран, всеобъемлющую экономическую глобализацию, совместное противодействие односторонним решениям и протекционизму.

Также он подчеркнул, что за 75 лет с момента установления дипломатических отношений, Россия и Китай прошли нелёгкий путь, а сотрудничество между странами стало более зрелым, устойчивым и содержательным.

Переговоры двух глав внешнеполитических ведомств состоялись во вторник, 9 апреля. В ходе этой встречи министры должны были обсудить сотрудничество России и Китая, взаимодействие и работу в ООН, БРИКС, ШОС и G20, ситуации на Украине и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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#россия
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#сотрудничество
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Маск назвал вопросом времени новый теракт в США масштаба атаки 9/11
09 апреля 2024, 10:23

Фото: iStock/vadimrysev

Американский бизнесмен Илон Маск предрёк повторение теракта, подобного атаке на башни-близнецы всемирного торгового центра в Нью-Йорке и здание Пентагона 11 сентября 2001 года.
По словам предпринимателя, теракт такого же масштаба является вопросом времени. Он вполне вероятен из-за проблем с наплывом мигрантов в США.

Ранее бизнесмен Вивек Рамасвами заявил, что власти США сами создадут возможность для повторения трагедии, если вовремя не решат кризис на южной границе страны. По его словам, даже если хотя бы у 0,1% нелегальных мигрантов появятся враждебные намерения, то речь идёт уже о десятках тысяч потенциальных злоумышленников.

В комментариях под постом Рамасвами Маск написал, что это действительно лишь вопрос времени.

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#мигранты
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Лавров объявил о планах России решать проблему санкций совместно с Китаем
Лавров: Россия и Китай будут решать проблему санкций через БРИКС и ШОС
09 апреля 2024, 09:49

Фото: сайт Кремля

Россия и Китай будут совместно решать проблему санкционных ограничений через БРИКС и ШОС. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Министр подчеркнул, что его китайский коллега Ван И говорил о тех экономических проблемах, которые возникают в результате незаконной политики односторонних санкций. Было принято решение решать их в рамках БРИКС и Шос.

Также Лавров отметил о предложении Китая в виде формулы «двойного противодействия против двойного сдерживания», которая позволит обойти санкционное давление.

Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что, несмотря на давление со стороны США, Пекин не собирается ограничивать сотрудничество с Москвой.

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#сергей лавров
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#санкции
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Путин поручил привлечь иностранных блогеров к продвижению российских товаров
09 апреля 2024, 09:40

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин дал поручение проработать идею мероприятия, которое помогло бы через иностранных блогеров продвигать отечественную продукцию. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Поручение российского лидера поручено исполнить правительству РФ и Агентству стратегических инициатив при участии правительства Москвы. Доклад должен быть представлен до 1 октября текущего года.

Отмечается, что цель масштабного мероприятия будет заключаться в продвижении российской продукции с помощью ведущих иностранных блогеров и с возможностью ее продаж в онлайн-формате.

Ранее сообщалось, что глава российского государства Владимир Путин поручил правительству выделить из Фонда национального благосостояния не менее 300 миллиардов рублей для строительства высокоскоростной железной дороги из Москвы в Санкт-Петербург.

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#продукция
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В России хотят создать новое министерство
«Ведомости»: в РФ хотят создать министерство патриотического воспитания
09 апреля 2024, 09:19

Фото: iStock/Yury Gubin

Российские власти рассматривают возможность создания нового министерства, которое будет отвечать за молодёжную политику и патриотическое воспитание. Об этом сообщает издание «Ведомости».
Отмечается, что новое министерство может появиться после инаугурации президента России Владимира Путина, которая состоится 7 мая, и формирования новой структуры кабинета министров.

Ведомство планируется создать на основе «Росмолодежи» путём перехода к ней части функций Минпросвещения. Такое решение было принято после того, как власти отметили отсутствие отдельного, единого органа, который бы отвечал за патриотическое воспитание.

Кроме того, по данным издания, власти вновь приступили к обсуждению объединения Минобрнауки и Минпросвещения в одно ведомство, каким оно и являлось до 2018 года.

При этом собеседник газеты, приближённый к президентской администрации заявил, что ещё слишком рано обсуждать подобные вещи, поскольку в любой момент решение может быть пересмотрено.

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#россия
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#патриотизм
#министерство
#политика
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Макрон призвал Сербию к тесному согласованию политических решений с ЕС
09 апреля 2024, 06:52

Фото: сайт Кремля

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Сербию к более тесному согласованию решений в области внешней политики с Европейским союзом. Об этом французский лидер заявил на пресс-конференции с сербским главой Александром Вучичем. Трансляцию вел Елисейский дворец в социальной сети X.
«Сербия не должна сомневаться, что ее будущее в Евросоюзе и нигде более. Это стратегический выбор, который важно вновь подтвердить... Никакие превратности не должны заставить вас усомниться в этом пути. Вы готовы сделать этот стратегический выбор, и поэтому нам необходимо вместе двигаться вперед, чтобы выполнить взятые на себя обязательства», — заявил Макрон.
Как считает глава Франции, Сербии важно продолжать реализовывать этот выбор при помощи более тесного согласования наших решений во внешней политике.

По словам Макрона, на фоне украинского конфликта началась «новая эра, которая также является эрой стремления к воссоединению нашей Европы».

Ранее в Австрии раскритиковали заявление Макрона по Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Лавров рассказал о сотрудничестве с Китаем в борьбе с терроризмом
Лавров: РФ и Китай продолжат сотрудничество по борьбе с терроризмом
09 апреля 2024, 06:23

Фото: сайт Кремля

Россия и Китай будут и дальше сотрудничать в вопросах борьбы с терроризмом, в том числе по линии многосторонних механизмов после теракта в «Крокус сити холле». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на переговорах с главой МИД КНР Ван И, передает ТАСС.
«Благодарю китайскую сторону за соболезнования в связи с терактом в Подмосковье 22 марта этого года, за поддержку борьбы России с терроризмом, все причастные, безусловно, понесут наказание», — отметил Лавров.
Помимо этого, глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что состоявшиеся в марте выборы президента России прошли в условиях «жесткого внешнего давления со стороны Запада», всплеска террористических атак со стороны киевского режима, а также обстрелов городов Российской Федерации.

Невзирая на это, голосование прошло успешно, добавил Лавров.

Глава МИД подытожил, что результаты выборов продемонстрировали глубокое доверие россиян к Владимиру Путину и проводимой внутренней и внешней политике, что также касается улучшения стратегического взаимодействия и партнерства с Китаем.

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Посол Антонов назвал вступление Украины в НАТО неприемлемым для России
Антонов заявил, что РФ не смирится с участием Киева во враждебном блоке
09 апреля 2024, 04:26

Фото: сайт НАТО

Вступление Украины в НАТО категорически неприемлемо для Российской Федерации. Москва никогда не смирится с участием Киева во враждебном альянсе. Об этом заявил посол в США Анатолий Антонов, передает РИА Новости.
«Вступление Украины в НАТО для нас неприемлемо ни при каких обстоятельствах. Это — угроза национальной безопасности России», — указал посол.
Как отметил Антонов, в Вашингтоне принципиально не хотят прислушиваться к заявлениям российской стороны о неприятии членства Украины в альянсе. Посол также указал на то, что США не учитывают позицию Москвы.

Единственным правильным вариантом для России является безоговорочная победа ВС РФ на поле боя, подытожил Антонов.

Ранее в НАТО высказались о войне с Россией. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#антонов
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МИД заявил о готовности России обсудить серьезные предложения по Украине
Полищук заявил, что РФ готова обсуждать серьезные предложения по Украине
09 апреля 2024, 03:23

Фото: istock / 3dmitry

Россия готова обсуждать действительно серьезные предложения по Украине. Об этом заявил глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук в беседе с информагенством ТАСС.
«Мы открыты к диалогу и готовы обсуждать действительно серьезные предложения, основанные на современных реалиях и учете наших законных интересов», — сказал Полищук.
Он отметил, что Украина и западные государства продолжают готовить «мирную конференцию» в Швейцарии. Дипломат напомнил, что российская сторона неоднократно говорила, что не будет принимать участие в подобных встречах и обсуждать заведомо провальную «формулу Зеленского» ни полностью, ни частично.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала мировое сообщество отреагировать на акт ядерного терроризма Киева. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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