Глава Румынии Чолаку призвал к объединению с Молдавией

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В Румынии разрабатывают законодательную базу для аннексии Молдавии. Желание объединить два государства на днях выразил премьер-министр Марчел Чолаку. Об этом сообщает РИА Новости.
Чолаку отметил, что Молдавия по-прежнему является частью Румынии, которая в 1940 году была незаконно отторгнута и включена в состав СССР. В беседе с изданием DC News он сообщил, что воссоединение двух государств возможно оформить как внутри Евросоюза, так и за его пределами.
При этом, по словам премьер-министра, для этого потребуется согласие молдавских граждан. Чолаку добавил, что в настоящее время Молдавия сохраняет государственность исключительно благодаря Румынии.
Ранее глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что Гагаузская автономия запустит процесс отделения от Молдавии, если Кишинев решит объединиться с Румынией. Гуцул выразила уверенность в том, что жители многих молдавских и болгарских сел поддержат и присоединятся к Гагаузии.
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При этом, по словам премьер-министра, для этого потребуется согласие молдавских граждан. Чолаку добавил, что в настоящее время Молдавия сохраняет государственность исключительно благодаря Румынии.
Ранее глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что Гагаузская автономия запустит процесс отделения от Молдавии, если Кишинев решит объединиться с Румынией. Гуцул выразила уверенность в том, что жители многих молдавских и болгарских сел поддержат и присоединятся к Гагаузии.
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Екатерина Коршунова