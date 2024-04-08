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Глава Румынии Чолаку призвал к объединению с Молдавией

08 апреля 2024, 19:39
Фото: iStock/rarrarorro

Фото: iStock/rarrarorro

В Румынии разрабатывают законодательную базу для аннексии Молдавии. Желание объединить два государства на днях выразил премьер-министр Марчел Чолаку. Об этом сообщает РИА Новости.
Чолаку отметил, что Молдавия по-прежнему является частью Румынии, которая в 1940 году была незаконно отторгнута и включена в состав СССР. В беседе с изданием DC News он сообщил, что воссоединение двух государств возможно оформить как внутри Евросоюза, так и за его пределами.

При этом, по словам премьер-министра, для этого потребуется согласие молдавских граждан. Чолаку добавил, что в настоящее время Молдавия сохраняет государственность исключительно благодаря Румынии.



Ранее глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что Гагаузская автономия запустит процесс отделения от Молдавии, если Кишинев решит объединиться с Румынией. Гуцул выразила уверенность в том, что жители многих молдавских и болгарских сел поддержат и присоединятся к Гагаузии.

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Госдеп: США ведут деликатный диалог с РФ по обмену заключёнными
08 апреля 2024, 20:15

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

США общаются с Россией по вопросу обмена заключенными, диалог носит деликатный характер. Об этом сообщили в госдепартаменте, передаёт РИА Новости.
«Мы не собираемся вести переговоры в публичном пространстве. Работа непрерывная и чувствительная», — рассказали в ведомстве.

Напомним, в 2022 году Россия и США впервые за 12 лет обменялись заключенными. Тогда Россия вернула лётчика Константина Ярошенко и предпринимателя Виктора Бута. Взамен в США отправили экс-морпеха Тревора Рида и баскетболистку Бриттни Грайнер. Обмен происходил при посредничестве Турции, ОАЭ и саудовской Аравии. Тогда было решено продолжить диалог по вопросу двустороннего обмена заключёнными.

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Полянский: Россия призывает страны поддержать заявку Палестины на членство в ООН
08 апреля 2024, 19:57

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Заместитель постоянного представителя РФ при Всемирной организации Дмитрий Полянский заявил, что Россия призывает всех членов международного сообщества поддержать заявку Палестины на членство в ООН, передает РИА Новости.
Напомним, 3 апреля стало известно, что в Совете Безопасности ООН началась работа по рассмотрению заявки Палестины о принятии в состав организации. Отмечается, что в число поддержавших заявку Палестины вошли: Лига арабских государств, Организация исламского сотрудничества и группа арабских государств в ООН.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что государства Запада и Израиль не собираются создавать палестинское государство, предусмотренное решением ООН. По мнению министра, Запад и нынешнее израильское правительство не хотят объединения Газы с Западным берегом, как того требует решение о создании государства.

7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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МИД Швейцарии: идет подготовка к проведению мирной конференции по Украине
08 апреля 2024, 19:13

Фото: iStock/william87

Пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер заявил, что подготовительные работы к проведению мирной конференции в Украине ведутся в Швейцарии. Об этом говорится в публикации агентства Bloomberg.
Отмечается, что дата и место конференции будут объявлены позже. По словам Эльчингера, Швейцария выразила готовность принять у себя первую конференцию высокого уровня по теме мира в Украине по просьбе Киева.

По предварительной информации источника, в конференции примут участие представители от 80 до 100 государств.

Ранее сообщалось, что мирная конференция по Украине, которую Берн собирался провести у себя до лета текущего года, может быть перенесена на более поздний срок. Об этом рассказал министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис.

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«О братстве речи быть не может»: В Совфеде ответили назвавшему Россию врагом Кучме
В Совфеде ответили на слова Кучмы о том, что у Киева больше нет брата в лице РФ
08 апреля 2024, 18:52

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что Леониду Кучме следует напомнить о том, кто именно совершил предательство: он в своей книге в 2003 году писал, что нет никакого братства русского и украинского народов. Об этом сообщает «Абзац».
Климов отметил, что в период минских переговоров Кучма «везде мелькал». По мнению сенатора, он знал, что всё делалось в целях вооружения и подготовки украинской армии к войне, что позже подтвердили лидеры Запада.

Климов подчеркнул, что он не слышал о том, чтобы Кучма когда-либо осуждал гонения на русских, истребление русского языка и культуры, а также теракты, которые были совершены на российской территории. Сенатор добавил, что экс-президент рассчитывает на то, что «заокеанские хозяева Украины его не оставят»

Напомним, ранее бывший украинский президент Леонид Кучма в интервью японскому изданию Kyodo заявил, что Россия и Украина были братскими народами, но по вине Москвы стали врагами. Он подчеркнул, что у Украины «больше нет брата», назвав Россию Каином.

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#россия
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#украина
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Греция хочет передать Украине 32 истребителя F-16
Newsbreak.gr: Греция планирует передать Украине 32 истребителя F-16
08 апреля 2024, 18:40

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Греция хочет продать 108 старых истребителей, которые подлежат утилизации, при этом из них 32 самолета F-16, скорее всего, передадут Украине. Об этом сообщает портал newsbreak.gr.
Издание утверждает, что греческий план реформирования ВВС «Повестка дня 2030» предполагает, что к этому времени у страны появится 200 современных самолетов 4,5 и пятого поколений, а более старые истребители будут постепенно выводиться из эксплуатации. Однако, чтобы покрыть расходы, устаревшую технику планируется продать.

«Совсем другое дело — 32 F-16C/-D Block 30, передача которых Украине считается практически несомненной. За время службы истребители этого типа прошли две структурные модернизации и на данный момент в среднем израсходовали около 60 процентов предельного срока службы», — говорится в публикации.

Кроме того, ещё не известно, куда денут 24 Mirage 2000-5 Mk.2. Предполагается, что они также будут переданы Украине или проданы Индии.
При этом в статье отмечается, что греческие истребители последние 10 лет как следует не обслуживали.

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#пентагон
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Политолог Мезюхо заявил об усталости украинского общества от Зеленского
08 апреля 2024, 18:12

Фото: iStock/JARAMA

Политолог Иван Мезюхо заявил, что украинское общество испытывает усталость и в нём растёт недовольство политикой действующего президента страны Владимира Зеленского.
«Внутри украинского общества растёт недовольство не столько кадровыми перестановками внутри украинской власти, сколько политикой действующего полулегитимного главы государства Зеленского. Весомая часть общества, при этом не являющаяся пророссийской, устала от боевых действий и коррупции, исходящей со стороны офиса президента Украины», — прокомментировал в беседе с «Известиями» Мезюхо.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что стране не хватает средств для защиты неба Харькова и призвал Запад поставить больше систем ПВО. Он добавил, что совершенно очевидно, что имеющихся на Украине средств недостаточно, чтобы защитить небо Харькова, и это понятно всем партнёрам.

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#украина
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#политика
#люди
#мнение
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Тавровский: Отношение Японии к РФ — открытие второго фронта холодной войны
08 апреля 2024, 18:03

Фото: iStock/Dilok Klaisataporn

Востоковед, преподаватель Университета Дружбы народов Юрий Тавровский прокомментировал вводимые Японией ограничения на поставку товаров в Россию.
Он отметил, что ухудшение российско-японских отношений началось с началом СВО.

«У японцев был интерес к сотрудничеству с РФ в области энергоресурсов. Они много вкладывались в Сахалин, в природный газ. Но сегодня они ведут дело к сворачиванию. … То, что происходит, нельзя назвать ничем иным, кроме как открытием второго фронта холодной войны на востоке», — прокомментировал в беседе с RuNews24.ru Тавровский.

Ранее сообщалось, что с 17 апреля Япония запретила ввозить в Россию 164 вида товаров, среди прочего под запрет попали моторные масла, шлифовальные инструменты и непромышленные алмазы. С 17 мая в Россию также перестанут ввозить из Японии хлороводород, гидроксид алюминия, нитроцеллюлозу, и трубы для газо- и нефтепроводов.

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#япония
#запрет
#сво
#сахалин
#рф
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Латвия намерена лишить гражданства совладельца Альфа-Банка
Delfi: Латвия намерена лишить гражданства российского бизнесмена Петра Авена
08 апреля 2024, 17:56

Фото: iStock/william87

Власти Латвии хотят лишить гражданства совладельца Альфа-Банка Петра Авена. Об этом сообщает портал Delfi, ссылаясь на директора Бюро по защите конституции Эгилса Звиедриса.
Отмечается, что в 2023 году Сеймом были приняты поправки к Закону о гражданстве, которые позволяют принять соответствующие меры в отношении лиц, поддерживающих власти России.

Для того чтобы лишить бизнесмена гражданства страны, Бюро ожидает оценки украинской стороны, насколько он активно поддерживал действия российских властей. В настоящее время на Украине ведётся расследование в рамках уголовного дела о конфискации финансовых активов бизнесмена.

Авен переехал из Великобритании в Латвию после введения западных санкций. Затем ему пришлось задуматься о возвращении в Россию из-за возможного лишения гражданства. Однако источник, близкий к бизнесмену, отмечал, что эта ситуация длится уже довольно долго, поэтому Авен не видит для себя никаких рисков лишения гражданства.

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#латвия
#россия
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#бизнесмен
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Конгресс США предупредил об угрозе столкновения с Ираном
Конгрессмен Тернер: американцы на Ближнем Востоке в опасности из-за Ирана
08 апреля 2024, 17:33

Фото: iStock/Racide

Граждане США на Ближнем Востоке находятся в опасности на фоне эскалации напряженности после удара Израиля по зданию рядом с посольством Ирана в Сирии. Об этом сообщил председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер.
Ему задали вопрос о причинах угрозы со стороны Ирана и о том, опасно ли это для американцев. Тернер в ответ на это подчеркнул, что американцы по-прежнему остаются в опасности, поскольку Иран продолжает совершать атаки на войска США в регионе, а администрация президента США Джо Байдена, тем временем, реагирует крайне медленно.

Конгрессмен добавил, что власти США направили на Ближний Восток дополнительные силы, чтобы удержать Иран от вступления в прямой конфликт с Израилем.

Ранее сообщалось, что 1 апреля ВВС Израиля ударили по зданию недалеко от посольства Ирана в сирийском Дамаске.

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