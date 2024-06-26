Глава Конституционного суда Зорькин исключил отмену моратория на смертную казнь

Фото: сайт Кремля
Вернуть смертную казнь при действующей в России Конституции невозможно. Об этом в своём докладе заявил председатель Конституционного суда (КС) РФ Валерий Зорькин.
Он подчеркнул, что для возглавляемого им органа незыблемой была и остаётся уверенность в недопустимости возобновления назначения и применения смертной казни в рамках действующего основного закона РФ. В своей статье для Международной конференции Конституционного суда РФ «Защита прав и конституционный контроль» председатель КС отметил, что законодательство в стране может меняться по многим вопросам, но по вопросу смертной казни оно меняться не должно.
Зорькин также отметил, что меры ограничения конституционных прав не являются константной величиной. Так как угрозы, против которых направлены эти меры, являются «подвижными», столь же «подвижным» может быть и противодействие этим угрозам. Однако есть и пределы такой «подвижности». Для КС одним из таких пределов является недопустимость возобновления применения смертной казни.
Читайте также:
Террористов из «Крокуса» могут судить в Беларуси, где разрешена смертная казнь
В Госдуме сообщили, будет ли возвращена смертная казнь в России
В Думе обсудят снятие моратория на смертную казнь на фоне теракта в «Крокусе»
Александр Бойцов