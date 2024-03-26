В Думе обсудят снятие моратория на смертную казнь на фоне теракта в «Крокусе»

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Депутаты Госдумы намерены рассмотреть снятия моратория на смертную казнь.
Обсуждение пройдет в форме дискуссии на базе Общественной палаты РФ, сообщают «Известия».
По словам депутата Госдумы от «Единой России» Александра Спиридонова, терроризм против безоружных людей является самым подлым преступлением, и даже пожизненное лишение свободы не искупит вину перед обществом.
Обсуждение вопроса ведется на фоне трагических событий, которые произошли 22 марта. Группа вооруженных людей ворвались в концертное здание «Крокус Сити Холла» в Подмосковье и открыла огонь по безоружным людям, в числе которых были женщины и дети.
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По словам депутата Госдумы от «Единой России» Александра Спиридонова, терроризм против безоружных людей является самым подлым преступлением, и даже пожизненное лишение свободы не искупит вину перед обществом.
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Анастасия Хохлова