Фото: сайт Кремля
Запад ненавидит президента Российской Федерации Владимира Путина за то, что он не дал разделить Россию ради добычи ее громадных ресурсов. Об этом заявил лава Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, сообщают РИА Новости.
«Почему такая ненависть к нам и лично к нашему лидеру? Потому что он сломал то, что они строили десятилетиями. Они нас уже поделили полностью, абсолютно, как с Югославией, и уже делили ресурсы», — сказал Ковальчук.Он отметил, что сейчас ситуация изменилась, так как все произошло так, как не хотел Запад. Ковальчук заключил, что именно это стало причиной такой глубинной ненависти.
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