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Глава МАГАТЭ заявил, что намерен в мае посетить Россию

Гросси намерен в мае посетить Россию, чтобы обсудить техаспекты вокруг ЗАЭС
18 мая 2024, 10:31
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что планирует в мае посетить Россию, в том числе Калининград. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что цель поездки Гросси заключается в обсуждении технических аспектов, касающихся Запорожской АЭС. По словам Гросси, возможно поездка состоится в конце мая.

Он отметил, что не ожидает в рамках ближайшего визита в РФ встреч с руководством страны, однако не исключил, что такие планы появятся позже. По предварительным данным, Россию будет представлять глава «Росатома» Алексей Лихачев.



Напомним, за последнее время участились атаки ВСУ на Запорожскую АЭС. Украинская армия использует различные виды оружия для осуществления террористических атак атомной станции.

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Политика двойных стандартов: Володин высказался о блокировке российских СМИ в ЕС
18 мая 2024, 08:49

Фото: Официальный сайт Кремля

Европейские власти могут говорить своим гражданам о свободе слова, однако, сами не терпят её, с таким заявлением выступил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале.
Напомним, ранее Совет Европы принял решение запретить вещательную деятельность агентства РИА Новости, газеты «Известия» и «Российской газеты» на территории Европейского союза.

«Политика двойных стандартов стала неотъемлемой частью европейских структур. Руководство Евросоюза может лишь говорить о свободе слова, но на деле её не терпит», — написал Володин.

По его словам, власти ЕС не могут убедить своих граждан в верности проводимой политик, а потому пытаются ограничить им доступ к любой альтернативной информации.

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#журналистика
#евросоюз
#вячеслав володин
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Захарова рассказала о причинах закрытия дела в ФРГ о перехвате разговора военных
Захарова: ФРГ хочет замять тему об утечке разговора об ударах по РФ, закрыв дело
18 мая 2024, 08:37

Фото: официальный сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение ФРГ закрыть дело инспектора ВВС Инго Герхартца, который обсуждал удары по Крымскому мосту. Об этом сообщает РИА Новости.
Захарова осудила решение Германии закрыть дело инспектора ВВС по утечке данных и назвала это сознательным отказом от реальных действий в пользу «политической болтовни, дезинформации и сокрытия истины». По мнению официального представителя МИД РФ, Германия делает все возможное, чтобы настроить общественное мнение против нашей страны.

Уточняется, что немецкие офицеры во время обсуждения потенциальных ударов по Крымскому мосту фактически проговорились о планах усилить вовлеченность Германии в украинское противостояние.

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#крымский мост
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Алжир и Словения запросили на понедельник заседание СБ ООН по ситуации в Рафахе
18 мая 2024, 07:47

Фото: iStock/Viktor Sidorov

Алжир и Словения запросили проведение заседания СБ ООН по ситуации в Рафахе в секторе Газа. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в Совбезе ООН.
Уточняется, что при согласовании заседание состоится в понедельник, 20 мая.

6 мая армия обороны Израиля сообщила о начале военной операции в Рафахе и взятии под контроль границы Газы и Египта. Спустя три дня американский лидер Джозеф Байден пригрозил остановить поставки Израилю авиабомб и артиллерийских снарядов, если государства войдет в Рафах. Примечательно, что отправка других видов вооружений в ​Тель-Авив продолжилась.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#сша
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США хотят разместить в космосе средства нападения на спутники
NYT: США хотят развернуть на земле и в космосе средства нападения на спутники
18 мая 2024, 07:24

Фото: iStock/Jon Rehg

Вашингтон намерен развернуть на земле и в космосе новое поколение средств защиты своей спутниковой группировки и нападения на вражеские орбитальные аппараты. Об этом информирует New York Times.
Уточняется, что руководство Пентагона отказывается давать конкретную информация по данному вопросу. В настоящее время США намерены к 2026 году обладать соответствующим орбитальным потенциалом, который позволит конкурировать в операциях полного спектра.

По информации источника, США уже долгое время имеют наземные системами для подавления связи противника с его спутниками и на данный момент предпринимают меры к их усовершенствованию.

Напомним, США регулярно обвиняют Россию и Китай в разработке противоспутниковых вооружений, при этом уклоняются от раскрытия данных о собственных работах в этой области.

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#китай
#вооружение
#ракета
#меры
#космос
#россия
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Стало известно о территориальных разногласиях между Россией и Эстонией
18 мая 2024, 06:47

Фото: iStock/Racide

Эстонские власти отказались от идеи обмена территориями с Россией. Эксперт Николай Межевич рассказал радио Sputnik о разнице в подходе Москвы и Таллина к вопросу о пограничных линиях.
Как ранее сообщил глава МВД республики Лаури Ляэнеметс, было принято решение о застройке участка, который планировалось передать Российской Федерации в ходе обмена. До этого Эстония рассчитывала получить так называемый «Саатсеский сапог» – часть Псковской области. Взамен Россия должна была получить участок земли протяженностью около 4 километров на границе.

В свою очередь, Николай Межевич сообщил, что между Российской Федерацией и Эстонией до сих пор нет официально согласованной границы.

«Как только Эстония была признана Российской Федерацией и Советским Союзом – именно в таком порядке, а не наоборот, – начались переговоры, советско-эстонские, потом российско-эстонские»,– отметил он.

По словам политолога, он участвовал в переговорном процессе как специалист. Переговоры были очень сложными, но к 1997 году было подготовлено техническое соглашение. Затем, по словам Межевича, начались политические проблемы. Таким образом, парламент Эстонии попытался внести коррективы в готовый договор.

Через некоторое время переговоры продолжились, но при этом эстонские власти сочли, что Тартуский мирный договор 1920 года остается в силе. Документ предполагал, что часть нынешних Ленинградской и Псковской областей войдет в состав Эстонии. В России этот договор считается недействительным.

Следовательно, на сегодняшний день юридически установленной границы между Россией и Эстонией нет, заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что парламент Эстонии принял закон, который позволяет Киеву использовать замороженные российские активы. Закон поддержали 65 парламентариев, трое из которых проголосовали против.

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#россия
#эстония
#граница
#парламент
#эксперты
#политолог
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Политолог отметил одну деталь на фото Путина и Си Цзиньпина
18 мая 2024, 06:18

Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

Китай проявляет большое уважение к русским традициям — это отражено на фотографии, сообщил политический обозреватель «Царьграда»Андрей ​Перла при анализе визита в КНР президента России Владимира Путина.
Он отметил, что поездка Путина в Харбин после Пекина важна, «потому что важно показать уважение к русской традиции».

«Харбин давно уже не "русский город". Но Харбин, как сказал Путин, "сохраняет русский след". Это именно те слова, которые делают русского лидера близким и понятным китайским товарищам. Этот "след" – с их точки зрения – и есть одна из величайших ценностей», – отметил Перла.

Он также акцентировал внимание на плетеных креслах и столе, за которыми сидели Путин и Си Цзиньпин. По его мнению, это очевидная отсылка к середине XX века.

«За таким столом в таких креслах могли бы беседовать Сталин и Мао», – пояснил политолог.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил об обеспокоенности Вашингтона улучшением отношений Москвы и Пекина.

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#си цзиньпин
#владимир путин
#политолог
#китай
#россия
#сша
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Заторы из машин: жители Украины массово покидают страну
18 мая 2024, 05:56

Фото: iStock/MaYcaL

Во Львовской области на границе Польши и Украины образовались автомобильные пробки, передает издание «Общественное» в Telegram-канале.
По данным издания, на контрольно-пропускном пункте находятся 760 легковых автомобилей и 25 автобусов. Причины инцидента не сообщаются.

17 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий мобилизацию определенных категорий заключенных в Вооруженные силы Украины (ВСУ). До 15 000 заключенных могут пополнить ряды армии.

После этого стало известно, что повестки на Украине считаются доставленными по почте, даже если получатель по месту жительства отсутствует.

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#пробки
#львов
#польша
#украина
#призыв
#владимир зеленский
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На Украине утвердили новый порядок вручения повесток
На Украине будут вручать повестки даже при отсутствии получается по адресу
18 мая 2024, 05:30

Фото: iStock/alzay

Повестки на Украине будут считаться доставленными по почте, даже если по месту жительства получатель отсутствует. Об этом сообщила Судебно-юридическая газета Украины, ссылаясь на постановление кабинета министров.
Согласно новому порядку вручения повестки, если она отправлена по почте и получатель не находится по месту своего жительства, он считается уведомленным о получении документа со дня проставления отметки в почтовом сообщении об отсутствии лица по указанному адресу. При этом отказ от прохождения военной службы означает, что лицо так же уведомлено.

Доказательством вручения повестки может быть не только подпись гражданина, но и видеозапись передачи документа, отказа от его получения или отказа украинца общаться с лицом, уполномоченным на вручение повестки.

17 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий мобилизацию определенных категорий заключенных в Вооруженные силы Украины (ВСУ). До 15 000 заключенных могут пополнить ряды армии.

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#армения
#всу
#украина
#военные
#владимир зеленский
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В окружении Зеленского усомнились в наличии брони от призыва
Советник главы Офиса Зелинского Подоляк усомнился в наличии брони от призыва
18 мая 2024, 04:59

Советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк усомнился в том, что у него имеется бронь от мобилизации. Он пообещал проверить это, отправившись в территориальный центр комплектования (ТЦК), чтобы выяснить, есть ли у него обстоятельства призывы, об этом он рассказал Радио Свобода, сообщает газета «Страна» в Telegram-канале.
Подоляк также рассказал о призванных украинцах, которые уехали за границу. По его словам, они могут свободно обновлять данные в ТЦК, если находятся на законных основаниях за пределами республики.

«Сбежавшие люди, то есть они не находятся на законных основаниях – это уже совсем другая категория. Министр иностранных дел Украины господин Кулеба четко объяснил, что, если вы хотите получать определенные сервисные услуги от государства, вы должны идти по процедуре. Если нарушили, безусловно, тогда будут соответствующие действия со стороны государства», – отметил советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее сообщалось, что повестки на Украине начнут вручать круглосуточно.

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