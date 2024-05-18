Глава МАГАТЭ заявил, что намерен в мае посетить Россию

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что планирует в мае посетить Россию, в том числе Калининград. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что цель поездки Гросси заключается в обсуждении технических аспектов, касающихся Запорожской АЭС. По словам Гросси, возможно поездка состоится в конце мая.
Он отметил, что не ожидает в рамках ближайшего визита в РФ встреч с руководством страны, однако не исключил, что такие планы появятся позже. По предварительным данным, Россию будет представлять глава «Росатома» Алексей Лихачев.
Напомним, за последнее время участились атаки ВСУ на Запорожскую АЭС. Украинская армия использует различные виды оружия для осуществления террористических атак атомной станции.
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Он отметил, что не ожидает в рамках ближайшего визита в РФ встреч с руководством страны, однако не исключил, что такие планы появятся позже. По предварительным данным, Россию будет представлять глава «Росатома» Алексей Лихачев.
Напомним, за последнее время участились атаки ВСУ на Запорожскую АЭС. Украинская армия использует различные виды оружия для осуществления террористических атак атомной станции.
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Екатерина Коршунова