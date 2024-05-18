ВС России ударили по аэродрому в Полтавской области, сообщило подполье

Фото: iStock/Aleksandr Golubev
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что бойцы ВС РФ нанесли удар по аэродрому и промзоне в городе Миргороде Полтавской области. Об этом пишет РИА Новости.
Лебедев уточнил, что взрыв был крайне сильным, его слышали даже на другом конце города. Уточняется, что два взрыва прозвучали в районе аэродрома, где прослеживалась сильная детонация.
По словам Лебедева, в настоящее время проехать в данный район могут только те, кто в нем работает или прописан. Он добавил, что ночью также гремели взрывы в Павлограде Днепропетровской области.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
Российские войска заняли центр Старомайорского на запорожском фронте
Медведев допустил, что границы санитарной зоны могут пройти по территории Польши
Путин назвал главную проблему переговоров по Украине
По словам Лебедева, в настоящее время проехать в данный район могут только те, кто в нем работает или прописан. Он добавил, что ночью также гремели взрывы в Павлограде Днепропетровской области.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
Российские войска заняли центр Старомайорского на запорожском фронте
Медведев допустил, что границы санитарной зоны могут пройти по территории Польши
Путин назвал главную проблему переговоров по Украине
Екатерина Коршунова