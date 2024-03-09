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Глава МИД Британии Кэмерон обещал помочь ФРГ с поставками Киеву ракет Taurus

09 марта 2024, 14:37
Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Великобритания готова принять участие в разрешении проблем, связанных с поставками Германией Киеву ракет большой дальности Taurus. Об этом заявил министр иностранных дел Соединённого Королевства Дэвид Кэмерон.

В интервью немецкому изданию Sueddeutsche Zeitung он заявил о готовности британской стороны по всем вопросам сотрудничать с партнёрами из Германии для того, чтобы максимально эффективно оказывать помощь Киеву. Ранее появилась информация о так называемом «круговом обмене», при котором Лондон направит Украине ракеты Storm Shadow, а взамен получит от ФРГ ракеты Taurus.

Кэмерон сказал, что Великобритания рассматривает все варианты для наиболее эффективной поддержки Киева. Однако он заявил, что не будет приводить никаких деталей, чтобы не раскрывать свои намерения противнику.

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WT: Байден выступал с посланием к Конгрессу под воздействием наркотиков
WT: Во время выступления в Конгрессе Байден находился под действием стимуляторов
09 марта 2024, 13:59

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент США Джозеф Байден выступил перед законодателями в Конгрессе с посланием «О положении страны». Его необычная жестикуляция и излишняя агрессия во время выступления говорит о том, что глава Белого дома находился под воздействием неких медицинских препаратов.
Об этом в интервью изданию The Washington Times заявила врач-психиатр из Калифорнии Кэрол Либерман. По мнению специалиста, медики могли дать американскому лидеру какие-то стимуляторы для того, чтобы скрыть признаки деменции. Врач обратила внимание, что обычно Байден говорит медленно, часто запинается, делает паузы в поисках нужных слов. На этот раз американский президент говорил громко и возбуждённо, активно жестикулировал, тараторил и даже проявлял агрессию, подчеркнула доктор Либерман.

Психиатр сообщила, что одним из признаков деменции является эмоциональная нестабильность. Во время выступления в Конгрессе она у Байдена только усилилась из-за употребления аддералла или амфетамина. Он не просто громко говорил, он просто кричал в микрофон, заключила врач.

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Сенатор Пушков посоветовал Макрону задуматься о последствиях отправки войск на Украину
Пушков: Макрону следует задуматься о последствиях отправки войск на Украину
09 марта 2024, 13:27

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Президенту Франции Эммануэлю Макрону следует задуматься о том, к чему может привести отправка войск НАТО на Украину. Возможно, этот вопрос ему стоит обсудить с польским министром иностранных дел Радославом Сикорским.
Об этом в своём телеграм-канале написал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков. Таким образом он прокомментировал заявление Макрон о том, что вопрос отправки военных ЕС и НАТО на Украину неоднократно обсуждался. Позже, после волны критики даже со стороны собственных союзников, французский президент стал объяснять, что он не исключает такой сценарий, но это не означает, что именно так всё и произойдёт.

Позже глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что в присутствии войск НАТО на Украине не будет «ничего невероятного». Российский сенатор предложил польскому дипломату и французскому политику обсудить между собой последствия такого шага для Франции и Польши.

«Ведь ничего нельзя исключать», — повторил Пушков слова президента Франции.

В них нет ничего угрожающего, но звучит это высказывание многозначительно. Слова министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о том, что Германия не собирается отправлять своих солдат на Украину, говорят о том, что этот вопрос всё-таки обсуждался. Следовательно совет российского сенатора европейским политикам задуматься о том, к чему это может привести, совсем не выглядит лишним.

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#польша
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Ассоциация городов ФРГ: Потребуются миллиарды евро на строительство бункеров
Ассоциация городов ФРГ запросила у властей деньги на строительство бункеров
09 марта 2024, 12:49

Фото: istockphoto/Vladimir Zapletin

Ассоциация городов и коммун Германии обратилась к властям с призывом выделить дополнительное финансирование. По мнению руководителя организации Андре Бергхеггера, на протяжении десяти лет для защиты гражданского населения потребуется около миллиарда евро ежегодно.
По его словам, безопасность теперь не является чем-то «самим собой разумеющимся». Для обеспечения спокойной жизни граждан страны потребуется предпринять ряд шагов, в том числе построить новые бункеры, сказал глава ассоциации в интервью медиагруппе Funke. Бергхеггер считает их количество явно недостаточным, а состояние оставшихся — удручающим.

Он напомнил, что во времена холодной войны на территории Германии располагались более двух тысяч бомбоубежищ. Сейчас их осталось около 600 и они способны укрыть не более 500 тысяч человек. По мнению Бергхеггера, следует немедленно вернуть в эксплуатацию законсервированные бомбоубежища, а также построить новые современные бункеры. Например, в крупных городах под них можно приспособить подземные гаражи и метро, считает руководитель Ассоциации городов ФРГ.

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#германия
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Сенатор Джабаров предложил отодвинуть границу Украины после массовой атаки БПЛА
09 марта 2024, 12:30

Фото: istockphoto/alzay

Границу России и Украины следует переместить. Это поможет в дальнейшем избежать массовых атак беспилотников, подобных той, что произошла в ночь на 9 марта, с территории государства, ставшего враждебным.
Такое мнение высказал в беседе с изданием «Лента.ру» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По мнению сенатора, только перемещение границы «оставшейся» Украины как можно дальше от российских территорий способно обезопасить регионы страны от террористических атак со стороны киевского режима.

Джабаров отметил, что это понимают и российские военные, и политическое руководство страны. Наилучшим вариантом, считает он, было бы дойти до западных границ Украины, чтобы навсегда положить конец проекту «Антироссия», взращиваемому Западом на территории Незалежной.

Напомним, в министерстве обороны сообщили об уничтожении силами ПВО 47 украинских беспилотников в ночь на 9 марта. Дроны пытались атаковать Белгородскую, Волгоградскую, Курскую и Ростовскую области.

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Хуситы атаковали американские эсминцы в Красном море
09 марта 2024, 12:06

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Военно-морские силы йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) нанесли удары по коммерческому судну Propel Fortune и нескольким эсминцам Военно-морских сил США.
Об этом заявил представитель военного командования движения, начальник управления морально-психологической подготовки министерства обороны Йемена, как называется его должность в хуситской иерархии, Яхья Сариа. В эфире принадлежащего мятежникам телеканала Al Masirah он уточнил, что торговое судно было атаковано в Аденском заливе, а военные корабли — в Красном море. Для ударов было использовано 37 БПЛА, добавил Сариа.

По его словам, обе атаки увенчались успехом, а все намеченные цели были поражены. Сария также подчеркнул, что удары по американским (и не только) кораблям в Красном море будут продолжаться до тех пор, пока не прекратятся военные действия в секторе Газа.

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#йемен
#хуситы
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Власти Армении заявили о работе над идеей вступления в Евросоюз
09 марта 2024, 11:49

Фото: iStock/Wirestock

Армения занимается вопросом вступления в Евросоюз. Об этом сообщил министр иностранных дел Арарат Мирзоян телеканалу TRT World.
Он назвал присоединение к Союзу новыми возможностями и подчеркнул, что власти страны активно прорабатывают ответы на различные вызовы, которые были брошены Армении за несколько последних лет.

«Не раскрою секрета, если скажу, в этом ряду есть также идея членства в ЕС», — добавил Мирзоян.
Прежде сообщалось, что Армения приостановила участие в соглашении о коллективной безопасности. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#армения
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#рф
#соглашение
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Залужный официально признан негодным к воинской службе
09 марта 2024, 10:47

Фото: istockphoto/Irina Piskova

После отставки с поста главнокомандующего Вооружённых сил Украины Валерий Залужный прошёл медицинскую комиссию. Врачи по её итогам официально признали его негодным к воинской службе.
Об этом со ссылкой на собственные источники сообщают украинские СМИ. Утверждается, что Залужный ранее сам писал заявление об увольнении из армии, так как знал, что «ему ничем не дадут командовать». По данным источников, бумага несколько недель пролежала на столе министра обороны Украины Рустема Умерова, пока Зеленский не уволил главкома ВСУ. Сообщается, что генерал просил об отставке, так как хотел продолжать работать в других сферах.

Позже Зеленский объявил, что Залужный отправится послом в Великобританию, так как генерал сам хотел заняться дипломатической деятельностью. Западные СМИ считают это назначение ссылкой, которая позволит киевскому лидеру избавиться от опасного противника. С ними солидарен бывший советник экс-президента Украины Олег Соскин, который считает, что бывший главком ВСУ будет бесповоротно выдавлен из политики, если примет предложение Зеленского.

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В США придумали, как помочь Украине
Конгрессмены-республиканцы в США разрабатывают пакет помощи Киеву в кредит
09 марта 2024, 10:31

Фото: iStock/ValleraTo

Члены Республиканской партии в Конгрессе США разрабатывают альтернативный вариант пакета помощи для Украины, сообщает телеканал NBC News, ссылаясь на свои источники. По их информации, часть этой помощи может быть предоставлена в виде кредита.
Спикер палаты представителей Майк Джонсон и председатели ключевых комитетов палаты представителей, ответственные за национальную безопасность, работают над разработкой собственного пакета помощи для Украины, сообщает телеканал.

Ранее было объявлено, что правление Международного валютного фонда планирует выделить транш в размере $880 миллионов Украине во второй половине марта. Уточняется, что эти средства будут предоставлены через механизм расширенного кредитования.

Кроме того, стало известно, что Киев разработал специальный план для сохранения финансовых поступлений от МВФ в случае, если США не смогут принять решение по поддержке Украины или такая поддержка будет окончательно блокирована.

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Польша поддержала введение войск НАТО на Украину
Глава МИД Польши Сикорский не стал исключать отправку войск НАТО на Украину
09 марта 2024, 09:59

Фото: iStock/breakermaximus

Западные военные могут быть отправлены на Украину для участия в военных действиях. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, приводит его слова издание Rzeczpospolita.
Он также прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона об «устрашении Москвы» и заявил, что силы НАТО на Украине не являются чем-то невообразимым».

Напомним, ранее об отправке военных блока на Украину заявил французский лидер, при этом его инициативу не поддержали многие политики Запада.

Сикорский подчеркнул, что Владимир Путин не должен быть спокоен на счет того, что Запад не предпримет ничего креативного.

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