В Германии объяснили нежелание Берлина поставлять Киеву ракеты «Taurus»

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Военный эксперт, бывший полковник Анатолий Матвийчук объяснил нежелание Германии поставлять Киеву ракеты большой дальности Taurus в интервью "Ленте.ру".
Эксперт пояснил, что в случае отправки такой помощи ФРГ будет косвенно участвовать в конфликте на Украине.
Также он добавил, что немецкое правительство могло ранее скрытно поставлять оружие и ссылаться на «незнание целей ударов». Однако, после поставок Россия будет «знать, для чего предназначены эти ракеты», и сможет «предъявить им претензии».
Ранее газета The Guardian со ссылкой на представителя британских властей сообщила, что Лондон призвал Германию передать Украине свои ракеты дальнего радиуса действия Taurus, несмотря на утечку информации о разговорах между офицерами бундесвера о возможной атаке на Крымский мост.
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«Официальное подтверждение поставки дальнобойного оружия с целями нанесения ударов по территории России – это косвенное участие в боевых действиях», – заявил эксперт.
Ранее газета The Guardian со ссылкой на представителя британских властей сообщила, что Лондон призвал Германию передать Украине свои ракеты дальнего радиуса действия Taurus, несмотря на утечку информации о разговорах между офицерами бундесвера о возможной атаке на Крымский мост.
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Александр Климов