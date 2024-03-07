Шольц боится отправлять Украине ракеты Taurus из-за страха перед Россией

Фото: сайт Кремля
Канцлер Германии Олаф Шольц боится ответа России на отправку Украине ракет Taurus. Об этом пишет Politico.
Отмечается, что Шольц не будет отправлять ракеты Киеву, поскольку это, по его словам, встревожило бы президента России Владимира Путина до такой степени, что он незамедлительно бы принял ответные меры в отношении Германии.
Также авторы статьи напомнили детали из истории XX века, а в частности итоги Первой и Второй мировых войн. Они убеждены, что большие потери Германии в ходе конфликта с Россией сформировали новую «коллективную психику немцев», которые больше не хотят портить отношения с российской стороной.
Днём ранее бывший советник по военной политике экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель Эрих Вад заявил, что Германия станет прямым участником конфликта в случае поставки Украине ракет Taurus.
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Также авторы статьи напомнили детали из истории XX века, а в частности итоги Первой и Второй мировых войн. Они убеждены, что большие потери Германии в ходе конфликта с Россией сформировали новую «коллективную психику немцев», которые больше не хотят портить отношения с российской стороной.
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Анастасия Чинкова