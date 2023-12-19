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Глава МИД Финляндии: Сейчас нельзя назвать сроки для приёма Украины в НАТО

19 декабря 2023, 01:24
Фото: iStock/Michele_Ursi

Фото: iStock/Michele_Ursi

Глава финского внешнеполитического ведомства Элина Валтонен публично признала невозможность в настоящее время назвать сроки, в которые Киев сможет выполнить все требования для приёма Украины в НАТО. Об этом 19 декабря сообщает ТАСС.

«На прошлой неделе ЕС начал переговоры с Украиной о вступлении <...> И это надежный путь, который также поможет Украине однажды соответствовать критериям НАТО <...> Мы пока не можем установить дату», — добавила министр иностранных дел Финляндии.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина станет членом альянса, однако временные рамки он не уточнил. При этом он отметил, что Украину пригласят в альянс только после того, как Киев выполнит все условия и все союзники одобрят это приглашение.

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#нато
#мид
#финляндия
#украина
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Оппозиционеры Сербии объявили голодовку из-за несогласия с итогами выборов
19 декабря 2023, 01:48

Фото: iStock/Derek_Brumby

Лидеры оппозиционного блока «Сербия против насилия», не согласные с результатами муниципальных выборов в Белграде, отказались покинуть здание муниципальной избирательной комиссии и объявили голодовку. Об этом пишет РИА Новости.
Избирательная комиссия вынужденно продолжает свою работу, так как выйти из здания без объявления повторных выборов не дают около 2 тысяч протестующих. Центр города оцеплен полицией. На место прибыли сотрудники спецназа.

Днём ранее в стране состоялись внеочередные выборы в скупщину Сербии, муниципальные выборы в 65 городах и районах, в том числе, в Белграде и автономной области Воеводина. Данные Республиканской избирательной комиссии гласят, что в настоящее время коалиция президента Сербии Александра Вучича лидирует с поддержкой в 53,81%. Следом идёт блок прозападной оппозиции с 14,46%.

По словам Вучича, не имеет значения, 128 или 130 мандатов из 250 возможных получит правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) , поскольку она в любом случае будет иметь большинство в парламенте.

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#сербия
#оппозиция
#выборы
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В ВСУ заподозрили Байдена в желании сдать Украину
Солдат ВСУ Сазонов: Байден может попытаться «продать» электорату поражение Украины
19 декабря 2023, 01:39

Фото: РИА Новости

Журналист Кирилл Сазонов, воюющий на стороне ВСУ, заявил, что президент США Джо Байден ради поддержки со стороны электората может попытаться продвинуть идею мирных переговоров между Киевом и Москвой. Об этом он сказал в интервью каналу Politeka.
«Лишь бы Байден не попытался продать своему электорату на выборах 2024 года мирные переговоры Украины и России, назвав это «перемогой». Вот чего я опасаюсь», — поделился переживаниями Сазонов.

Он добавил, что американский лидер без поддержки Республиканской партии не сможет оказать достаточную поддержку Украине. Сазонов предположил, что демократы и их политические соперники смогут достичь компромисса.

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#финансирование
#лидер
#байден
#переговоры
#украина
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Пентагон начал операцию по защите судоходства в Красном море
19 декабря 2023, 00:51

Фото: iStock/3DSculptor

Пентагон объявил о начале многонациональной операции «Страж процветания» (Operation Prosperity Guardian) по защите Красного моря на фоне ударов по торговым судам со стороны повстанцев-хуситов. Об этом сообщило РИА Новости.
«Операция объединит несколько стран, в том числе Великобританию, Бахрейн, Канаду, Францию, Италию, Нидерланды, Норвегию, Сейшельские Острова и Испанию, для совместного решения проблем безопасности в южной части Красного моря и Аденского залива с целью обеспечения свободы судоходства для всех стран и укрепления региональной безопасности», — заявил министр обороны США Ллойд Остин.

Впервые информация о проведении такой операции появилась в субботу, 16 декабря, после того, как стало известно о перехвате британскими и американскими кораблями 15 беспилотников, выпущенных хуситами по торговым судам в южной части акватории Красного моря. Какие именно страны будут привлечены к участию в операции, не уточняется.

В настоящее время в Красном море находятся два эсминца ВМФ США, один эсминец британского Королевского флота, а также фрегат ВМС Франции. О своем намерении направить туда военный корабль сообщала также Германия.

Эксперты ожидают повышения цен на грузоперевозки, так как компании массово отменяют маршруты, пролегающие вблизи зон активности хуситов. Альтернативные же маршруты, в соответствие с которыми придется огибать юг Африки, потребуют от 10 до 14 дней дольше, чем прежние рейсы.

Крупнейшая в мире судоходная компания Maersk в настоящее время приостановила следование своих кораблей через Красное море из-за атак хуситов.

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#сша
#операция
#море
#пентагон
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На Украине готовы объявить мобилизацию женщин
УНИАН: Украине может потребоваться мобилизация женщин, рассказала депутат Рады
19 декабря 2023, 00:38

Фото: iStock/Olga_Balynska

Текущая ситуация на Украине вскоре может ухудшиться настолько, что потребуется мобилизация женщин. Такое мнение высказала депутат Рады Инна Совсун.
«Я не отрицаю, что до мобилизации женщин мы можем дойти. Если это нужно для обороны, значит, это нужно для обороны», — цитирует депутата агентство УНИАН.

По ее словам, либо Украина проиграет войну, либо властям страны придется принимать это сложное решение. При этом, указала Совсун, нужно определиться с категориями украинок, подлежащих мобилизации.

Ранее депутат пропрезидентской партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая заявила о подготовке законопроекта об уравнивании мужчин и женщин в вопросах службы, что позволит мобилизовать женщин на тыловые должности, причем связанные не только с медицинскими профессиями.

Верховная рада Украины уже начала готовить комплексный документ, который коснётся вопросов мобилизации и демобилизации в ВСУ. В документе будет информация о ротации военных, о демобилизации инвалидов I и II групп и тех, кто вернулся из российского плена, а также изменение призывного возраста.

Напоминаем, что на Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от службы в армии предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до 5 лет лишения свободы.

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#депутат
#украина
#мобилизация
#женщины
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США и Финляндия подписали соглашение о сотрудничестве в области обороны
18 декабря 2023, 22:58

Фото: iStock/Ahmed Zaggoudi

США и Финляндия подписали соглашение по укреплению сотрудничества в области обороны. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкена, пишет РИА Новости.
«Сегодня мы еще больше укрепляем наши связи в области безопасности, подписывая соглашение о сотрудничестве в области обороны. После его вступления в силу военные смогут сотрудничать более эффективно и действенно, наши войска получат больше возможностей для совместной подготовки и укрепят оперативную совместимость НАТО», — цитирует агентство слова Блинкена.

Американский госсекретарь совместно с главой Минобороны Финляндии Антти Хяккяненом поставили подписи под двусторонним соглашением о сотрудничестве стран в области обороны.

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#сша
#соглашение
#финансирование
#минобороны
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В Пентагоне заявили, что средства на финансирование Киева закончатся 30 декабря
18 декабря 2023, 21:57

Фото: iStock/icholakov

Ресурсы Соединённых Штатов для помощи Украине окончательно иссякнут 30 декабря, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо контролера Пентагона Майкла Маккорда членам американского конгресса.
«В Пентагоне заявили, что у них 30 декабря закончатся деньги на замещение вооружений, отправляемых Украине, пока конгресс не одобрит нового финансирования», - прокомментировали ситуацию в издании.

Отмечается, что это первый раз, когда американское министерство обороны указало дату, в которую лимит возможной помощи Вооруженным силам Украины будет исчерпан.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби также сообщил, что в декабре Соединённые Штаты отправят Украине последний пакет военной помощи. Когда Америка сможет выделить Киеву следующий транш –пока неизвестно.

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#деньги
#украина
#сша
#финансирование
#всу
#сво
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FP: На Украине ущемляют права русскоязычного населения
18 декабря 2023, 21:23

Фото: iStock/booblik_uk

На Украине продолжает нарастать градус ущемления прав русскоязычного населения, об этом заявил профессор политологии Род-Айлендского университета Николай Петро в своей статье, который опубликовал Foreign Policy.
Как отметил автор статьи, русскоязычное население на Украине не признаётся коренным. В том числе русских там отказываются причислять даже к меньшинствам, что противоречит 10 статье украинской Конституции.

В то же время, Петро отметил, что процесс украинцев, которые считают украинцев и русских одним народом, резко снизился в последнее время. Русскоговорящее население, проживающее на территории Украины, подвергается преследованиям и дискриминации.

«Напряженность, окружающая права меньшинств будет только усугубляться дальше после окончания конфликта», - в заключении отметил Петро.

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#права
#население
#украина
#россия
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Московский Губернский театр отменил спектакли по книге Акунина*
18 декабря 2023, 21:18

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Московский Губернский театр отменил спектакли, поставленные по произведению писателя Бориса Акунина*. Об этом сообщается на сайте театра.
Отмечается, что речь идёт о спектакле «Приключения Фандорина», поставленном по книге писателя. Руководство театра приняло решение отменить четыре запланированных спектакля в декабре, январе, феврале и марте.

Напомним, что 18 декабря решением Росфинмониторинга писателя Бориса Акунина* признали экстремистом и террористом. После Следственный комитет возбудил два уголовных дела по статьям об оправдании терроризма и распространении заведомо ложной информации о деятельности ВС РФ. Также СК РФ объявит писателя в розыск.

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*признан Росфинмониторингом террористом и экстремистом
#московский губернский театр
#спектакль
#запрет
#уголовное
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«Спас» и «Царьград» включены в санкционные списки Евросоюза
Евросоюз ввёл в списки санкций телеканалы «Спас» и «Царьград»
18 декабря 2023, 21:03

Фото: iStock/iliris

Евросоюз включил в санкционные списки российские телеканалы «Спас» и «Царьград». Об этом сообщает РИА Новости.
В документе отмечается, что меры в отношении российских телеканалов введены за их поддержку действий, которые якобы подрывают территориальную целостность и независимость Украины.

Помимо данных СМИ, в санкционном списке числятся ещё 140 фигурантов, среди которых – сын председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева Илья.

Напомним, что 18 декабря Евросоюз утвердил 12-й пакет антироссийских санкций. Ограничения коснулись импорта некоторых видов продукции из России, в частности, ювелирных алмазов. Также, согласно документу, россиянам запрещается занимать руководящие посты в европейских организациях, связанных с криптовалютой.

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#санкции
#россия
#сми
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