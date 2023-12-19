Глава МИД Финляндии: Сейчас нельзя назвать сроки для приёма Украины в НАТО

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Глава финского внешнеполитического ведомства Элина Валтонен публично признала невозможность в настоящее время назвать сроки, в которые Киев сможет выполнить все требования для приёма Украины в НАТО. Об этом 19 декабря сообщает ТАСС.
«На прошлой неделе ЕС начал переговоры с Украиной о вступлении <...> И это надежный путь, который также поможет Украине однажды соответствовать критериям НАТО <...> Мы пока не можем установить дату», — добавила министр иностранных дел Финляндии.Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина станет членом альянса, однако временные рамки он не уточнил. При этом он отметил, что Украину пригласят в альянс только после того, как Киев выполнит все условия и все союзники одобрят это приглашение.
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