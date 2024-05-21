Фото: Пресс-служба МИД РФ
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок нанесла неожиданный визит в Киев. Об этом сообщило агентство DPA.
По ее словам, Незалежной необходимо увеличить средства ПВО для защиты своего неба.
Она добавила, что в рамках немецкой инициативы на эту цель собран один миллиард евро.
Сначала министр хотела посетить Харьков, однако поменяла свои планы. Текущая поездка Бербок на Украину седьмая с февраля 2022 года.
В 2022 году Россия начала спецоперацию по защите Донбасса от геноцида мирного населения со стороны киевского режима. Конечная цель российских войск – денацификация и демилитаризация Украины.
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Она добавила, что в рамках немецкой инициативы на эту цель собран один миллиард евро.
«И мы каждый день работаем над тем, чтобы сумма увеличилась»,— добавила Бербок.
Сначала министр хотела посетить Харьков, однако поменяла свои планы. Текущая поездка Бербок на Украину седьмая с февраля 2022 года.
В 2022 году Россия начала спецоперацию по защите Донбасса от геноцида мирного населения со стороны киевского режима. Конечная цель российских войск – денацификация и демилитаризация Украины.
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Никита Кротов