Глава МИД Латвии Кариньш стал заикаться после вопроса о депортации россиян

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Немецкий журналист задал министру иностранных дел Латвии Кришьянису Кариньшу вопрос относительно депортации из страны россиян из-за незнания национального языка. После этого глава латвийского МИД вместо внятных слов неожиданно начал издавать нечленораздельные звуки.
Создалось впечатление, что вопрос представителя СМИ Тима Себастьяна внезапно лишил главу внешнеполитического ведомства прибалтийской страны дара речи. Видеокадры интервью, в ходе которого Кариньш запинается, заикается и произносит нечленораздельные фразы, опубликовал YouTube-канал издания Deutsche Welle*.
Когда журналист спросил у министра, почему именно русскоязычных граждан планируют депортировать из Латвии, тот вдруг растерялся и начал заикаться. Из набора неоконченных предложений отчётливо можно было разобрать только «это неправда».
Напомним, на прошлой неделе представитель управления по вопросам миграции Латвии Мадара Пуке сообщила, что латвийские власти собираются депортировать из страны около 800 россиян. В числе прочего, причина в том, что они не сдали экзамен по латвийскому языку.
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* СМИ, выполняющее функции иноагента
Когда журналист спросил у министра, почему именно русскоязычных граждан планируют депортировать из Латвии, тот вдруг растерялся и начал заикаться. Из набора неоконченных предложений отчётливо можно было разобрать только «это неправда».
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* СМИ, выполняющее функции иноагента
Александр Бойцов