Латвия продлила запрет на въезд россиян еще на один год

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Власти Латвии продлили запрет на въезд россиян до марта 2025 года, говорится в решении на сайте Министерства иностранных дел Латвии.
Согласно сообщению ведомства, россияне больше не смогут посещать Латвию с целью туризма и отдыха.
Впервые данное решение было одобрено правительством Латвии 19 сентября 2022 года; к аналогичным мерам прибегли руководства Литвы, Эстонии и Польши.
Ранее стало известно, что литовские власти с 1 марта ограничат посадку и высадку пассажиров с поездов, следующих в Калининград, на пограничных пунктах Кяна и Кирбатай.
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«Кабинет министров решил продлить ограничения на въезд граждан Российской Федерации в Латвию», – отметил МИД Латвии, добавив, что предыдущие ограничительные меры перестали действовать 4 марта текущего года.
Ранее стало известно, что литовские власти с 1 марта ограничат посадку и высадку пассажиров с поездов, следующих в Калининград, на пограничных пунктах Кяна и Кирбатай.
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Александр Климов