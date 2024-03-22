Глава МИД Польши Сикорский: Власти США знали о диверсиях на «Северных потоках»

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Американские власти знали о готовящейся диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2». Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
В сентябре 2022 года, когда произошли взрывы на «Северных потоках», Сикорский ещё не был главой министерства иностранных дел. Ещё тогда он заявил об участии Соединённых Штатов в подготовке диверсии. В своей социальной сети нынешний глава МИД Польши написал под снимком с места аварии: «Мелочь, а приятно. Спасибо, США!».
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