Глава Минфина США Йеллен пригрозила КНР «серьёзными последствиями» за помощь РФ

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В китайском Гуанчжоу вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн проводит серию консультаций с министром финансов США Джанет Йеллен. В ходе переговоров глава американского Минфина заявила, что если выяснится, что китайский бизнес поддерживает Россию в ее конфликте с Украиной, КНР грозят «серьезные последствия».
Она подчеркнула, что компании из любых стран, в том числе из Китая, не должны оказывать материальную поддержку России в её войне против Украины, что подразумевает также поддержку российской оборонно-промышленной базы, передаёт информационное агентство AFP.
В свою очередь, вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн выразил обеспокоенность в связи с усиливающимися рестрикциями Вашингтона в области торгово-экономических отношений. Также США со стороны Пекина был дан «доскональный ответ» по вопросам, связанным с использованием китайских национальных производственных мощностей.
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Александр Бойцов