Глава Минфина США Йеллен пригрозила КНР «серьёзными последствиями» за помощь РФ

В китайском Гуанчжоу вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн проводит серию консультаций с министром финансов США Джанет Йеллен. В ходе переговоров глава американского Минфина заявила, что если выяснится, что китайский бизнес поддерживает Россию в ее конфликте с Украиной, КНР грозят «серьезные последствия».