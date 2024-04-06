Китай выразил озабоченность США в связи с увеличением рестрикций

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Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн провёл в Гуанчжоу ряд консультаций с министром финансов США Джанет Йеллен. В ходе переговоров китайская сторона выразила озабоченность в связи с усиливающимися рестрикциями Вашингтона в торгово-экономических отношениях.
Об этом сообщило Центральное телевидение Китая. Хэ Лифэн подчеркнул, что китайское руководство не могут не беспокоить ограничительные меры Соединённых Штатов в отношении КНР. Сообщается, что Пекин также дал Вашингтону «доскональный ответ» по вопросам, относящимся к использованию национальных производственных мощностей.
Стороны провели многосторонний обмен мнениями в соответствие с договорённостями, достигнутыми на уровне лидеров двух государств. Также Хэ Лифэн и Йеллен обсудили макроэкономическую ситуацию в мире и проблемы торгово-экономических отношений Китая и США.
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Александр Бойцов